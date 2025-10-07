Централізовано подачу прісної води до Миколаєва відновлено вперше з 2022 року

Жителі Миколаєва знову мають стабільне та надійне водопостачання завдяки новому водогону.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, повністю завершено будівництво трубопроводу загальною протяжністю близько 136 км, прокладеного у дві нитки по 67,9 км кожна, готові насосні станції та паралельно тривають роботи з благоустрою прилеглих територій та відновлення під’їзних шляхів.

Також завершено тендерні закупівлі на постачання електроенергії та укладено всі необхідні договори, для забезпечення стабільної та безперебійної роботи водогону.

Кулеба нагадав, що перші 5000 кубометрів води дійшли в міські системи Миколаєва та резервуари наприкінці серпня. Упродовж кількох тижнів фахівці поетапно проводили тестове заповнення мережі з дотриманням усіх технологічних норм. Прокачування води дозволило перевірити стан системи та уникнути можливих пошкоджень.

"Уже сьогодні вода надходить споживачам, і жителі Миколаєва знову мають стабільне та надійне водопостачання. Новий водогін збудовано з урахуванням усіх вимог безпеки та надійності, щоб система працювала безперебійно навіть у надзвичайних умовах", – наголосив Кулеба.

Про Миколаївський водогін

Миколаївський водогін став одним із найбільших інфраструктурних проєктів держави. Побудували його менш ніж за рік: восени 2024-го проведено експертизу, у лютому 2025-го стартували роботи, а вже в серпні вода почала надходити в місто.

Вартість будівництва Миколаївського водогону вдалося зменшити на 25% — з 8,7 до 6,2 мільярда гривень. Це стало можливим завдяки глибокому аналізу проєкту, в межах якого виявили та виправили низку недоліків. При цьому збережено всі ключові технічні параметри, а також посилено технічне оснащення об’єкта.

Вся система спроєктована з урахуванням безпеки:

усі підстанції та кабелі заховані під землю;

зводяться укриття для персоналу;

встановлюються резервні генератори та сучасні частотні перетворювачі;

передбачено зрошувальні системи, які даватимуть аграріям додатково 50 тис. кубометрів води щодоби.

Заощаджені 2,4 млрд грн планують спрямувати на будівництво нових водогонів у громадах Дніпропетровської, Одеської, Полтавської та Вінницької областей. Це ще 130 тисяч людей, які зможуть отримувати постійне водопостачання.

Для цього уряд вже затвердив відповідний перелік обʼєктів з нового будівництва, реконструкції, капремонту систем та переоснащення споруд та мереж водопостачання.

Нагадаємо, у квітні 2022 року російські війська зруйнували водогін, яким Миколаїв отримував питну воду з Дніпра. Місто залишилося без водопостачання, а згодом у мережу було подано спочатку солону воду з лиману, а потім — річкову воду гіршої якості.

А вже 6 червня російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області. Через це південні регіони залишилися без водопостачання. Люди не мали нормального доступу до чистої питної води, її постійно підвозили рятувальники.