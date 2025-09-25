Запланована подія 2

Уряд інвестує у стабільне водопостачання прифронтових громад Донеччини і Дніпропетровщини

Уряд спрямував понад 96 млн грн на підтримку водопостачання на Дніпропетровщині та 58 млн грн — на ремонт аварійної ділянки Другого Донецького водогону.

Як пише Delo.ua, про це  повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Уряд виділив 96 млн грн на підтримку водопостачання у Дніпропетровській області. Кошти будуть спрямовані на фінансування підприємств, які забезпечують централізоване водопостачання, щоб запобігти перебоям із водою та гарантувати стабільні умови життя для понад 200 тисяч мешканців громад.

Окремо 58 млн грн із резервного фонду буде використано для проведення ремонту аварійної ділянки Другого Донецького водогону, що дозволить підвищити надійність водопостачання та уникнути можливих аварійних ситуацій у регіоні.

Про Миколаївський водогін

Нагадаємо, у квітні 2022 року російські війська зруйнували водогін, яким Миколаїв отримував питну воду з Дніпра. Місто залишилося без водопостачання, а згодом у мережу було подано спочатку солону воду з лиману, а потім — річкову воду гіршої якості.

Миколаївський водогін став одним із найбільших інфраструктурних проєктів держави. Побудували його менш ніж за рік. Зокрема, восени 2024-го проведено експертизу, у лютому 2025-го стартували роботи, а вже в серпні вода почала надходити в місто.

Водогін забезпечить стабільне постачання очищеної води для більш як 500 тисяч мешканців Миколаєва, які залишаються без якісного водопостачання з 2022 року.

Автор:
Ольга Опенько