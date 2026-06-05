Спецпредставник Путіна анонсував підписання угоди про будівництво тунелю між Росією та США

Спецпосланець очільника Росії Володимира Путіна Кирило Дмитрієв заявив, що РФ та США начебто підпишуть угоду щодо проєктування тунелю через Берингову протоку між Чукоткою та Аляскою.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє The Moscow Times.

За словами Дмитрієва, таку угоду Росія та США планують підписати у п'ятницю, 5 червня.

"Щодо тунелю, у нас буде новина — ми підписуємо угоду про те, що ми продовжуємо проектування тунелю. Тому тунель буде", - сказав він журналістам, додавши, що це буде одним із великих інфраструктурних проектів між Росією та США.

Фото: The Moscow Times

Що відомо про тунель

Видання зауважує, що про роботу над проектом Дмитрієв заявив минулого року. В інтерв'ю CNN він говорив, що для запуску проекту спочатку потрібно подолати політичні труднощі. Також у жовтні минулого року спецпредставник Путіна також публічно запропонував бізнесменові Ілону Маску взяти участь у будівництві тунелю, яку запропонував назвати "Путін-Трамп".

За розрахунками Дмитрієва, реалізація проєкту могла б обійтися приблизно $65 млрд. Проте з технологією компанії Маска Boring Company ціна могла б знизитися до $8 млрд.

Президент США Дональд Трамп раніше називав ідею тунелю цікавою. "Я нещодавно почув про ідею тунелю з Росії на Аляску. Раніше про це не чув. Ми якраз збудували чудову дорогу на Алясці. Вона відкриє нам доступ до багатьох корисних копалин", — казав він.

Трамп прихильно ставиться до проєктів, якщо їх названо ім'ям. За даними CNN, у січні він заявив лідеру демократів у Сенаті Чаку Шумеру, що готовий розморозити виділення мільярдів доларів на будівництво тунелю Gateway під Гудзоном у Нью-Йорку, але натомість Шумер мав погодитися перейменувати на честь Трампа нью-йоркський вокзал Пенн-Стейшн.

Росія хоче підписати зі США "пакет Дмитрієва" на $12 трлн

Як повідомив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, українська розвідка дізналася про існування проєкту домовленостей про економічне співробітництво між США та Росією на 12 трильйонів доларів.

Ці домовленості, які президент назвав "пакетом Дмитрієва" (Кирило Дмитрієв — спецпредставник лідера РФ Володимира Путіна, — ред.), можуть містити питання, пов’язані з українським суверенітетом та безпекою.

Раніше президент заявляв, що спецпредставник глави Росії Кирило Дмитрієв веде перемовини із США щодо розробки надр. Ця угода передбачає зняття санкцій з низки російських бізнесменів.

Як розповів президент, Дмитрієв має зв’язки на Близькому Сході, які "можуть гарантувати", що з ним "можна мати справи". Крім того, у нього є зв’язки з американською стороною. Тому Зеленський упевнений, що саме через Дмитрієва російська сторона шукає спосіб часткового розблокувати заморожені активи.