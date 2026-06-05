Спецпредставитель Путина анонсировал подписание соглашения о строительстве тоннеля между Россией и США

Спецпосланник главы России Владимира Путина Кирилл Дмитриев заявил, что РФ и США вроде бы подпишут соглашение о проектировании тоннеля через Берингов пролив между Чукоткой и Аляской.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The Moscow Times.

По словам Дмитриева, такое соглашение Россия и США планируют подписать в пятницу, 5 июня.

"По тоннелю, у нас будет новость — мы подписываем соглашение о том, что мы продолжаем проектирование тоннеля. Поэтому тоннель будет", - сказал он журналистам, добавив, что это будет одним из крупных инфраструктурных проектов между Россией и США.

Фото: The Moscow Times

Что известно о тоннеле

Издание отмечает, что о работе над проектом Дмитриев заявил в прошлом году. В интервью CNN он говорил, что для запуска проекта сначала нужно преодолеть политические трудности. Также в октябре прошлого года спецпредставитель Путина также публично предложил бизнесмену Илону Маску поучаствовать в строительстве тоннеля, который предложил назвать "Путин-Трамп".

По расчетам Дмитриева, реализация проекта могла бы обойтись примерно в $65 млрд. Однако с технологией компании Маска Boring Company цена могла бы снизиться до $8 млрд.

Президент США Дональд Трамп ранее называл идею туннеля интересной. "Я недавно услышал об идее тоннеля из России на Аляску. Раньше об этом не слышал. Мы как раз построили прекрасную дорогу на Аляске. Она откроет нам доступ ко многим полезным ископаемым", — говорил он.

Трамп благосклонно относится к проектам, если они названы именем. По данным CNN, в январе он заявил лидеру демократов в Сенате Чаку Шумеру, что готов разморозить выделение миллиардов долларов на строительство тоннеля Gateway под Гудзоном в Нью-Йорке, но Шумер должен был согласиться переименовать в честь Трампа нью-йоркский вокзал Пенн-Стейшн.

Россия хочет подписать из США "пакет Дмитриева" на $12 трлн

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, украинская разведка узнала о существовании проекта договоренностей об экономическом сотрудничестве между США и Россией на 12 триллионов долларов.

Эти договоренности, которые президент назвал "пакетом Дмитриева" (Кирилл Дмитриев – спецпредставитель лидера РФ Владимира Путина, – ред.), могут содержать вопросы, связанные с украинским суверенитетом и безопасностью.

Ранее президент заявлял, что спецпредставитель главы России Кирилл Дмитриев ведет переговоры с США по поводу разработки недр. Это соглашение подразумевает снятие санкций с ряда российских бизнесменов.

Как рассказал президент, у Дмитриева связи на Ближнем Востоке, которые "могут гарантировать", что с ним "можно иметь дела". Кроме того, он имеет связи с американской стороной. Поэтому Зеленский уверен, что именно из-за Дмитриевой российская сторона ищет способ частичного разблокирования замороженных активов.