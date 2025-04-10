Спецпредставитель РФ Дмитриев ведет переговоры с США по разработке недр - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что соглашение с США о добыче полезных ископаемых должно быть выгодным обеим странам и будет ратифицировано Верховной Радой Украины. Также спецпредставитель РФ Кирилл Дмитриев ведет переговоры с США по разработке недр, предполагающей частичное снятие санкций с ряда российских олигархов. Украина работает над тем, чтобы этого не произошло.

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Об этом рассказал Зеленский на встрече с журналистами, пишет "Суспільне" и "Интерфакс-Украина".

Зеленский раскритиковал подход США к соглашению о ископаемых

Глава государства подчеркнул, что соглашение о добыче полезных ископаемых должно быть выгодно обеим странам и считает, что министр финансов США Скотт Бессент избрал неправильный подход в переговорах. Президент призвал "прекратить стучать пальцем и говорить предметно".

"Я скрывать не буду: у меня есть разные черты, как и у каждого человека, присутствующего здесь. Мои коллеги знают, что стучать пальцем по договору и говорить: "Сейчас надо подписать" — на это я мог только сказать ему: "Прекратите стучать пальцем и ну говорить предметно" ", — рассказал Зеленский.

По словам президента, он не хочет, чтобы с Украиной общались как с "третьесортной страной", а выступает за диалог "на равных".

"Соглашение будет серьезным и оно будет ратифицироваться в парламенте. Я просто защищаю то, что принадлежит Украине. Я всегда говорил, что должен быть паритет, и это одно из условий, которое будет представлено нашей технической группой… Если ты партнер в фонде, в котором все должно быть 50/50 – нельзя просто забрать то, что было. Можно рассчитывать на модернизацию, вы. ь разведку, забирайте то, что на временно оккупированной территории, работаем вместе", — подчеркнул Зеленский.

Спецпредставитель РФ Кирилл Дмитриев ведет переговоры с США по разработке недр

Зеленский заявил, что спецпредставитель главы России Кирилл Дмитриев ведет переговоры с США по разработке недр. Это соглашение подразумевает снятие санкций с ряда российских бизнесменов.

Как рассказал президент, у Дмитриева связи на Ближнем Востоке, которые "могут гарантировать", что с ним "можно иметь дела". Кроме того, он имеет связи с американской стороной. Поэтому Зеленский уверен, что именно из-за Дмитриевой российская сторона ищет способ частичного разблокирования замороженных активов.

"Схема выглядит в том, что все это ведет к разблокированию экономических отношений. Они хотят, например, снятия санкций с конкретных людей, которые будут стоять за тем или иным направлением, например российские ископаемые, которые они им предложат", — пояснил Зеленский.

Президент рассказал, как выглядит эта "схема". Так, по его словам, из 300 миллиардов замороженных в ЕС российских активов могут продать 2-5 миллиардов в долг главе той или иной страны на Ближнем Востоке.

" К примеру, что-то стоит 5 миллиардов, продается за 3. А уж страна Ближнего Востока, имея эти долги юридически, купив их за 3 миллиарда, может уже работать с европейскими институтами, чтобы оттуда из этих 3000 миллиардов забрать эти 5 себе. Именно такая "цепочка" продвигает Дмитриев ", — рассказывает

Кроме того, по словам президента, россияне предлагали американскому бизнесу купить за счет этих активов большое количество той или иной продукции, в том числе самолеты. Также ведутся переговоры по достройке газопровода "Северный поток 2" без Германии.

Соглашение о ископаемых: что известно

В СМИ появилась информация, что администрация президента США Дональда Трампа вернула к соглашению о недрах требование к Украине возместить всю помощь, которую Штаты предоставили после начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году.

28 марта Владимир Зеленский сообщил, что США предоставили Украине совершенно новый проект соглашения по поводу полезных ископаемых, который кардинально отличается от предыдущего варианта. Но Украина не будет признавать уже оказанную американскую военную помощь долгом.

Трамп заявил, что Зеленский хочет отказаться от важного соглашения относительно полезных ископаемых, и пригрозил "значительными проблемами" в случае принятия такого решения.

Ранее Bloomberg сообщал, что 11-12 апреля украинская делегация проведет в Вашингтоне технические консультации с администрацией президента Дональда Трампа по поводу соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США. Ссылаясь на собственные источники, издание писало, что для сопровождения переговоров правительство привлекло международную юридическую компанию.