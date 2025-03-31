Трамп угрожает Зеленскому "большими проблемами" в случае отказа от соглашения об ископаемых

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет отказаться от важного соглашения относительно полезных ископаемых, и пригрозил "значительными проблемами" в случае принятия такого решения.

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Об этом Трамп сказал журналистам, сообщает Reuters.

Трамп заявил, что Зеленский хочет отказаться от соглашения о полезных ископаемых

"Я думаю, что Зеленский пытается выйти из соглашения по редкоземельным металлам, и если он это сделает, у него возникнут проблемы, большие, большие проблемы", — подчеркнул Трамп.

Также глава Белого дома упомянул о стремлении Украины стать членом НАТО.

"Он хочет быть членом НАТО, но он никогда не станет членом НАТО. Он это понимает", – сказал Трамп.

28 марта Владимир Зеленский заявил, что США предоставили Украине совершенно новый проект соглашения по поводу полезных ископаемых, который кардинально отличается от предыдущего варианта. Но Украина не будет признавать уже оказанную американскую военную помощь долгом.

Ключевые пункты нового соглашения

Ранее нардеп Ярослав Железняк обнародовал основные положения нового соглашения, отметив, что это не финальный документ и он еще может быть изменен. По словам нардепа, соглашение предусматривает:

создание органа управления из пяти человек, где трое представителей США будут иметь право вето.

соглашение бессрочно, охватывает всю территорию Украины и предусматривает добычу всех существующих и новых ископаемых как государственными, так и частными компаниями.

вкладом США в реализацию соглашения считается помощь, предоставленная Украине с 2022 года. Все средства фонда будут сразу конвертироваться в валюту и выводиться за границу, а если Украина не получит предусмотренные выплаты, правительство будет вынуждено компенсировать их.

Если сделка будет принята, пишет Bloomberg, она предоставит США огромные полномочия контролировать инвестиции в Украину в проекты, включая дороги и железные дороги, порты, шахты, нефть и газ, а также добычу важнейших полезных ископаемых. Соглашение предоставит США первую претензию на прибыль, перечисленную в специальный инвестиционный фонд реконструкции, который будет контролироваться Вашингтоном.