Трамп погрожує Зеленському "великими проблемами" у разі відмови від угоди про копалини

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський хоче відмовитися від важливої ​​угоди щодо корисних копалин, і пригрозив "значними проблемами" у разі прийняття такого рішення.

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Про це Трамп сказав журналістам, повідомляє Reuters.

Трамп заявив, що Зеленський хоче відмовитися від ​​угоди про корисні копалини

"Я думаю, що Зеленський намагається вийти з угоди щодо рідкісноземельних металів, і якщо він це зробить, у нього виникнуть проблеми, великі, великі проблеми", – наголосив Трамп.

Також очільник Білого дому згадав про прагнення України стати членом НАТО.

"Він хоче бути членом НАТО, але він ніколи не стане членом НАТО. Він це розуміє", – сказав Трамп.

28 березня Володимир Зеленський заявив, що США надали Україні абсолютно новий проєкт угоди щодо корисних копалин, який кардинально відрізняється від попереднього варіанту. Але Україна не визнаватиме вже надану американську військову допомогу боргом.

Ключові пункти нової угоди

Раніше нардеп Ярослав Железняк оприлюднив основні положення нової угоди, зазначивши, що це не фінальний документ і його ще може бути змінено. За словами нардепа, угода передбачає:

створення органу управління з п’яти осіб, де троє представників США матимуть право вето.

угода безстрокова, охоплює всю територію України та передбачає видобуток усіх існуючих і нових копалин як державними, так і приватними компаніями.

внеском США у реалізацію угоди вважається допомога, надана Україні з 2022 року. Всі кошти фонду одразу конвертуватимуться у валюту і виводитимуться за кордон, а якщо Україна не отримає передбачені виплати, уряд буде змушений компенсувати їх.

Якщо угода буде прийнята, пише Bloomberg, то вона надасть США величезні повноваження контролювати інвестиції в Україну в проєкти, включаючи дороги та залізниці, порти, шахти, нафту і газ, а також видобуток найважливіших корисних копалин. Угода надасть США першу претензію на прибутки, перераховані в спеціальний інвестиційний фонд реконструкції, який буде контролюватись Вашингтоном.