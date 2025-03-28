Україна отримала від США оновлену угоду про надра, що суттєво відрізняється від попередньої - Зеленський

США надали Україні абсолютно новий проєкт угоди щодо корисних копалин, який кардинально відрізняється від попереднього варіанту. Крім того, Україна не визнаватиме американську військову допомогу боргом.

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Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу 28 березня, передає Укрінформ.

Він наголосив, що українська сторона повинна перевірити надісланий документ. Юристи повинні порівняти усі моменти, які були запропоновані на перемовинах.

"Якийсь час назад цю угоду отримала наш віцепрем'єр-міністр Юлія Свириденко у двосторонньому контакті з паном Бесентом (Міністр фінансів США Скотт Бесент). Вона отримала цей документ. Вона сказала, що коментувати складно, адже це зовсім інший документ. Там багато всього про що не йшлося. Також з'явились деякі речі, які сторони вже відкидували", - додав Зеленський.

Президент наголосив, що "цю угоду потрібно порівняти, чи це та сама угода", також необхідно залучити юристів на найвищому рівні, щоб вони перевірили всі ці угоди.

"Я буду сприймати ту угоду, яку офіційна отримала наша сторона. Формат змінено. Давайте ми вивчимо цей формат і будемо говорити. У нас є Конституція України "- заявив Зеленський.

Глава держави додав, що Україна не визнає військову допомогу США як борг. За його словами, якщо в угоді будуть ризикові речі, про це повідомлять українцям.

Ключові пункти нової угоди

Раніше нардеп Ярослав Железняк оприлюднив основні положення нової угоди, зазначивши, що це не фінальний документ і його ще може бути змінено. За словами нардепа, угода передбачає:

створення органу управління з п’яти осіб, де троє представників США матимуть право вето.

угода безстрокова, охоплює всю територію України та передбачає видобуток усіх існуючих і нових копалин як державними, так і приватними компаніями.

внеском США у реалізацію угоди вважається допомога, надана Україні з 2022 року. Всі кошти фонду одразу конвертуватимуться у валюту і виводитимуться за кордон, а якщо Україна не отримає передбачені виплати, уряд буде змушений компенсувати їх.

Якщо угода буде прийнята, пише Bloomberg News, то вона надасть США величезні повноваження контролювати інвестиції в Україну в проєкти, включаючи дороги та залізниці, порти, шахти, нафту і газ, а також видобуток найважливіших корисних копалин. Угода надасть США першу претензію на прибутки, перераховані в спеціальний інвестиційний фонд реконструкції, який буде контролюватись Вашингтоном.