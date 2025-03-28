В ЄК вважають, що угоду між Україною та США про надра потрібно розглядати через переговори про вступ до ЄС

У Європейській комісії заявили, що майбутню угоду між Україною та США щодо критичних мінералів необхідно оцінювати з урахуванням переговорів про членство України в Європейському Союзі.

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Про це пише "Інтерфакс-Україна", посилаючись на речницю Єврокомісії Паула Піньйо, відповідаючи на запитання журналістів щодо відповідності можливого документа Угоді про асоціацію між Україною та ЄС.

За її словами, Брюссель постійно підтримує зв’язок з українською владою щодо різних питань. Якщо Київ звернеться за оцінкою щодо майбутньої угоди, Єврокомісія готова її надати.

"Тому якщо Україна буде зацікавлена мати нашу оцінку чи точку зору щодо цього, ми готові її надати", - підкреслила Піньйо.

Однак наразі не відомо, чи українська сторона вже ініціювала такі консультації. ЄС лише наголосив, що документ має відповідати зобов’язанням України в рамках євроінтеграції, зокрема в контексті переговорного процесу щодо вступу.

Нагадаємо, в середині березня віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністерка юстиції Ольга Стефанішина заявила, що Україна готова підписати угоду щодо мінеральних ресурсів із США будь-коли.