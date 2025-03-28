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В ЕК считают, что соглашение между Украиной и США о минералах нужно рассматривать в контексте переговоров о вступлении в ЕС
В Европейской комиссии заявили, что будущее соглашение между Украиной и США о критических минералах необходимо оценивать с учетом переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе.
Об этом пишет "Интерфакс-Украина", ссылаясь на пресс-секретаря Еврокомиссии Паула Пиньо, отвечая на вопросы журналистов относительно соответствия возможного документа Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС.
По ее словам, Брюссель постоянно поддерживает связь с украинскими властями по разным вопросам. Если Киев обратится за оценкой будущего соглашения, Еврокомиссия готова его предоставить.
"Поэтому если Украина будет заинтересована иметь нашу оценку или точку зрения по этому поводу, мы готовы ее предоставить", — подчеркнула Пиньо .
Однако пока неизвестно, украинская сторона уже инициировала такие консультации. ЕС лишь подчеркнул, что документ должен отвечать обязательствам Украины в рамках евроинтеграции, в частности, в контексте переговорного процесса по вступлению.
Напомним, в середине марта вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министерша юстиции Ольга Стефанишина заявила, что Украина готова подписать соглашение по минеральным ресурсам из США никогда.