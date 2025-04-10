Спецпредставник РФ Дмитрієв веде перемовини із США щодо розробки надр - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що угода з США про видобуток корисних копалин має бути вигідною обом країнам і буде ратифікована Верховною Радою України. Також спецпредставник РФ Кирило Дмитрієв веде перемовини із США щодо розробки надр, яка передбачає часткове зняття санкцій з низки російських олігархів. Україна працює над тим, щоб цього не сталося.

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Про це розповів Зеленський на зустрічі з журналістами, передають "Суспільне" та "Інтерфакс-Україна".

Зеленський розкритикував підхід США до угоди про копалини

Глава держави наголосив, що угода про видобуток корисних копалин має бути вигідною обом країнам і вважає, що міністр фінансів США Скотт Бессент обрав неправильний підхід у перемовинах. Президент закликав "припинити стукати пальцем і почати говорити предметно".

"Я приховувати не буду: у мене є різні риси, як і у кожної людини, присутньої тут. Мої колеги знають, що стукати пальцем по договору і казати: „Зараз треба підписати" — на це я міг тільки сказати йому: „Припиніть стукати пальцем і нумо говорити предметно"", — розповів Зеленський.

За словами президента, він не хоче, щоб з Україною спілкувалися як з "третьосортною країною", а виступає за діалог "на рівних".

"Угода буде серйозною і вона буде ратифікуватися у парламенті. Я просто захищаю те, що належить Україні. Я завжди говорив, що повинен бути паритет, і це одна з умов, яка буде представлена нашою технічною групою… Якщо ти партнер у фонді, в якому все повинно бути 50/50 – не можна просто забрати те, що було. Можна розраховувати на модернізацію, видобуток майбутній. І це класно. Вкладайтесь, вибудовуйте, знаходьте, робіть розвідку, забирайте те, що на тимчасово окупованій території, працюймо разом", — підкреслив Зеленський.

Спецпредставник РФ Кирило Дмитрієв веде перемовини із США щодо розробки надр

Зеленський заявив, що спецпредставник глави Росії Кирило Дмитрієв веде перемовини із США щодо розробки надр. Ця угода передбачає зняття санкцій з низки російських бізнесменів.

Як розповів президент, Дмитрієв має зв’язки на Близькому Сході, які "можуть гарантувати", що з ним "можна мати справи". Крім того, у нього є зв’язки з американською стороною. Тому Зеленський упевнений, що саме через Дмитрієва російська сторона шукає спосіб часткового розблокувати заморожені активи.

"Схема виглядає в тому, що все це веде до розблокування економічних відносин. Вони хочуть, наприклад, зняття санкцій з конкретних людей, які будуть стояти за тим чи іншим напрямком, наприклад, російських копалин, які вони їм запропонують", — пояснив Зеленський.

Президент розповів, як виглядає ця "схема". Так, за його словами, із 300 мільярдів заморожених у ЄС російських активів можуть продати 2-5 мільярдів як борг очільнику тієї чи іншої країни на Близькому Сході.

"Наприклад, щось коштує 5 мільярдів, продається за 3. А вже країна Близького Сходу, маючи ці борги юридично, купивши їх за 3 мільярди, може вже працювати з європейськими інституціями, щоб звідти із цих 3000 мільярдів забрати ці 5 собі. Саме такий "ланцюжок" просуває Дмитрієв", - розповів Зеленський

Крім того, за словами президента, росіяни пропонували американському бізнесу купити за рахунок цих активів велику кількість тієї чи іншої продукції, зокрема, літаки. Також ведуться перемовини щодо добудови газопроводу "Північний потік 2" без участі Німеччини.

Угода про копалини: що відомо

У ЗМІ з’явилася інформація, що адміністрація президента США Дональда Трампа повернула до угоди про надра вимогу до України відшкодувати всю допомогу, яку Штати надали після початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році.

28 березня Володимир Зеленський повідомив, що США надали Україні абсолютно новий проєкт угоди щодо корисних копалин, який кардинально відрізняється від попереднього варіанту. Але Україна не визнаватиме вже надану американську військову допомогу боргом.

Натомість Трамп заявив, що Зеленський хоче відмовитися від важливої ​​угоди щодо корисних копалин, і пригрозив "значними проблемами" у разі прийняття такого рішення.

Раніше Bloomberg повідомляв, що 11-12 квітня українська делегація проведе у Вашингтоні технічні консультації з адміністрацією президента Дональда Трампа щодо угоди про корисні копалини між Україною та США. Посилаючись на власні джерела, видання писало, що для супроводу переговорів уряд залучив міжнародну юридичну компанію.