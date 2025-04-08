Україна найняла міжнародну юридичну фірму для переговорів з США щодо угоди про надра

11-12 квітня українська делегація проведе у Вашингтоні технічні консультації з адміністрацією президента Дональда Трампа щодо угоди про корисні копалини між Україною та США. Для супроводу переговорів уряд залучив міжнародну юридичну компанію.

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Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що до складу української делегації увійдуть заступники міністрів економіки та юстиції, але без чиновників вищого рівня, оскільки переговори з адміністрацією Білого дому на даному етапі вимагають технічних консультацій.

За словами співрозмовників агенства, Київ також найняв міжнародну юридичну компанію для консультування з питань переговорів.

Як пише Bloomberg, Україна прагне добитися для себе кращих умов в очікуваній угоді з США, яка може зобов’язати спустошену війною країну виплачувати Америці половину майбутніх доходів від видобутку корисних копалин. Натомість Трамп і американські чиновники розглядають угоду як компенсацію за десятки мільярдів доларів допомоги, наданої Україні попереднім президентом Джо Байденом після повномасштабного вторгнення Росії.

Раніше перша віцепрем'єр-міністр, очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко розповідала, що Україна збирає технічну групу для переговорів, визначає "червоні лінії" та основні принципи.

"Те, що ми маємо зараз, - це документ, який відображає позицію юридичної групи Мінфіну США... Це не остаточна версія, це не спільна позиція", - наголошувала вона.

Ключові пункти нової угоди

У ЗМІ з’явилася інформація, що адміністрація президента США Дональда Трампа повернула до угоди про надра вимогу до України відшкодувати всю допомогу, яку Штати надали після початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році.

28 березня Володимир Зеленський повідомив, що США надали Україні абсолютно новий проєкт угоди щодо корисних копалин, який кардинально відрізняється від попереднього варіанту. Але Україна не визнаватиме вже надану американську військову допомогу боргом.

Натомість Трамп заявив, що Зеленський хоче відмовитися від важливої ​​угоди щодо корисних копалин, і пригрозив "значними проблемами" у разі прийняття такого рішення.

Раніше нардеп Ярослав Железняк оприлюднив основні положення нової угоди, зазначивши, що це не фінальний документ і його ще може бути змінено. За словами нардепа, угода передбачає:

створення органу управління з п’яти осіб, де троє представників США матимуть право вето.

угода безстрокова, охоплює всю територію України та передбачає видобуток усіх існуючих і нових копалин як державними, так і приватними компаніями.

внеском США у реалізацію угоди вважається допомога, надана Україні з 2022 року. Всі кошти фонду одразу конвертуватимуться у валюту і виводитимуться за кордон, а якщо Україна не отримає передбачені виплати, уряд буде змушений компенсувати їх.

Якщо угода буде прийнята, пише Bloomberg, то вона надасть США величезні повноваження контролювати інвестиції в Україну в проєкти, включаючи дороги та залізниці, порти, шахти, нафту і газ, а також видобуток найважливіших корисних копалин.