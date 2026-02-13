Россия предложила США план экономического сотрудничества после подписания мирного соглашения с Украиной: что в нем

Россия подготовила меморандум с предложениями по экономическому сотрудничеству с США после заключения мирного соглашения с Украиной. К нему относится общая добыча газа, совместные инвестиции в критически важное сырье и возвращение РФ в долларовую систему расчетов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на внутренний российский документ с которым ознакомилось агентство.

Что именно предлагает Москва

Как отмечается, предложение было подготовлено в этом году и содержит видение Москвы о потенциальном экономическом взаимодействии с администрацией президента США Дональда Трампа после возможного соглашения о прекращении войны в Украине. В документе очерчено семь направлений, по которым, по мнению Кремля, экономические интересы России и США могут совпасть.

Речь идет, в частности, о совместных инвестициях в энергетику, включая природный газ, морскую нефть и критически важное сырье, а также о координации усилий по продвижению ископаемого топлива вместо "более экологичных альтернатив".

Направления, где Кремль видит сближение экономических интересов США и России:

долгосрочные авиационные контракты на модернизацию российского парка самолетов и потенциальное участие США в российском производстве;

совместные предприятия по добыче нефти и сжиженному природному газу (СПГ), в том числе морские и труднодобывающие запасы;

льготные условия для возвращения американских компаний на российский потребительский рынок;

сотрудничество в области ядерной энергетики, в частности, для предприятий, связанных с искусственным интеллектом;

возвращение России в долларовую систему расчетов, в частности, вероятно, для российских энергетических операций;

сотрудничество в отношении сырья, таких как литий, медь, никель и платина;

совместная работа по продвижению ископаемого топлива вместо экологических альтернатив, а также совместные инвестиции в природный газ, морскую нефть и критически важное сырье.

Возврат к доллару

Центральная идея предложений документа касается возвращения России к долларовой системе расчетов. Bloomberg отмечает, что это означало бы резкое изменение курса Кремля, который после 2022 пытался уменьшить зависимость от американской валюты и развивал торговлю в альтернативных валютах и системах, в частности, с Китаем и несколькими другими странами, такими как Индия.

В документе отмечается, что возврат к доллару мог бы "расширить валютный рынок и уменьшить волатильность платежного баланса" для России. Для США, в свою очередь, это могло бы "еще больше укрепить позиции доллара как мировой резервной валюты".

Неназванные западные чиновники, цитируемые агентством, говорят, что РФ вряд ли захочет удалиться от Китая, который стал ключевым поставщиком компонентов и сырья для российского военного комплекса.

По оценкам собеседников Bloomberg, часть пунктов разработанного меморандума может быть направлена на углубление разногласий между США и европейскими союзниками Украины. Другие же содержат амбициозные экономические обещания, реализация которых может остаться под вопросом.

Россия хочет подписать из США "пакет Дмитриева" на $12 трлн

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, украинская разведка узнала о существовании проекта договоренностей об экономическом сотрудничестве между США и Россией на 12 триллионов долларов.

Эти договоренности, которые президент назвал "пакетом Дмитриева" (Кирилл Дмитриев – спецпредставитель лидера РФ Владимира Путина, – ред.), могут содержать вопросы, связанные с украинским суверенитетом и безопасностью.

"Мы четко показываем, что Украина не будет поддерживать даже возможные такие договоренности сторон о нас без нас", - цитирует Зеленского телеканал " Мы-Украина" .

Ранее президент заявлял, что спецпредставитель главы России Кирилл Дмитриев ведет переговоры с США по разработке недр. Это соглашение подразумевает снятие санкций с ряда российских бизнесменов.

Как рассказал президент, у Дмитриева связи на Ближнем Востоке, которые "могут гарантировать", что с ним "можно иметь дела". Кроме того, он имеет связи с американской стороной. Поэтому Зеленский уверен, что именно из-за Дмитриевой российская сторона ищет способ частичного разблокирования замороженных активов.