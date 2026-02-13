Росія запропонувала США план щодо економічної співпраці після підписання мирної угоди з Україною: що у ньому

Росія підготувала меморандум із пропозиціями щодо економічної співпраці зі США після укладення мирної угоди з Україною. До нього належить спільний видобуток газу, спільні інвестиції у критично важливу сировину й повернення РФ до доларової системи розрахунків.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg з посиланням внутрішній російський документ з яким ознайомилося агентство.

Що саме пропонує Москва

Як зазначається, пропозиція була підготовлена цього року та містить бачення Москви щодо потенційної економічної взаємодії з адміністрацією президента США Дональда Трампа після можливої угоди про припинення війни в Україні. У документі окреслено сім напрямів, у яких, на думку Кремля, економічні інтереси Росії та США можуть збігтися

Йдеться, зокрема, про спільні інвестиції в енергетику, включаючи природний газ, морську нафту та критично важливу сировину, а також про координацію зусиль із просування викопного палива замість "більш екологічних альтернатив".

Напрями, де Кремль бачить зближення економічних інтересів США та Росії:

довгострокові авіаційні контракти на модернізацію російського парку літаків і потенційна участь США у російському виробництві;

спільні підприємства з видобутку нафти й зрідженого природного газу (ЗПГ), зокрема морські й важковидобувні запаси;

пільгові умови для повернення американських компаній на російський споживчий ринок;

співпраця в галузі ядерної енергетики, зокрема для підприємств, пов'язаних зі штучним інтелектом;

повернення Росії до доларової системи розрахунків, зокрема, ймовірно, для російських енергетичних операцій;

співпраця щодо сировини, як-от літій, мідь, нікель і платина;

спільна робота над просуванням викопного палива замість екологічних альтернатив, а також спільні інвестиції в природний газ, морську нафту й критично важливу сировину.

Повернення до долара

Центральна ідея пропозицій документа стосується повернення Росії до доларової системи розрахунків. Bloomberg зауважує, що це означало б різку зміну курсу Кремля, який після 2022 року намагався зменшити залежність від американської валюти та розвивав торгівлю в альтернативних валютах та системах, зокрема з Китаєм та кількома іншими країнами, такими як Індія.

У документі зазначається, що повернення до долара могло б "розширити валютний ринок та зменшити волатильність платіжного балансу" для Росії. Для США, своєю чергою, це могло б "ще більше зміцнити позиції долара як світової резервної валюти".

Неназвані західні чиновники, яких цитує агенство, кажуть, що РФ навряд чи захоче віддалитися від Китаю, який став ключовим постачальником компонентів і сировини для російського військового комплексу.

За оцінками співрозмовників Bloomberg, частина пунктів розробленого меморандуму може бути спрямована на поглиблення розбіжностей між США та європейськими союзниками України. Інші ж — містять амбітні економічні обіцянки, реалізація яких може залишитися під питанням.

Росія хоче підписати зі США "пакет Дмитрієва" на $12 трлн

Як повідомив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, українська розвідка дізналася про існування проєкту домовленостей про економічне співробітництво між США та Росією на 12 трильйонів доларів.

Ці домовленості, які президент назвав "пакетом Дмитрієва" (Кирило Дмитрієв — спецпредставник лідера РФ Володимира Путіна, — ред.), можуть містити питання, пов’язані з українським суверенітетом та безпекою.

"Ми чітко показуємо, що Україна не буде підтримувати навіть ймовірні такі домовленості сторін про нас без нас", — цитує Зеленського телеканал " Ми-Україна" .

Раніше президент заявляв, що спецпредставник глави Росії Кирило Дмитрієв веде перемовини із США щодо розробки надр. Ця угода передбачає зняття санкцій з низки російських бізнесменів.

Як розповів президент, Дмитрієв має зв’язки на Близькому Сході, які "можуть гарантувати", що з ним "можна мати справи". Крім того, у нього є зв’язки з американською стороною. Тому Зеленський упевнений, що саме через Дмитрієва російська сторона шукає спосіб часткового розблокувати заморожені активи.