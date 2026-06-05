Росіяни вдарили по заводу "Яготинське для дітей" на Київщині, є загиблі (ФОТО)

Зранку, 5 червня, російська армія атакувала харчове підприємство на Київщини. Четверо людей загинули, ще четверо постраждали. Наразі триває ліквідація наслідків атаки та встановлення остаточних масштабів руйнувань.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій Київської області.

"Під ворожим прицілом опинилася адмінбудівля одного з підприємств харчової промисловості області. На місці тривають аварійно-рятувальні роботи", — зазначили в ДСНС.

Інформацію про пошкодження одного з підприємств області також підтвердив голова Київської ОВА Микола Калашник.

"За попередньою інформацією, постраждали семеро людей. На жаль, наразі відомо про чотирьох загиблих. Рятувальники продовжують розбирати завали. За наявною інформацією, під ними можуть перебувати ще двоє людей", — написав він.

Офіційно назву підприємства ні в ДСНС, ні в Київська ОВА не називають. Однак на знімках, оприлюднених рятувальниками з місця події, видно пошкоджені будівлі заводу "Яготинське для дітей".

Оновлено о 12:06



Голова Київської ОВА підтвердив удар по підприємству у Броварському районі області.

"У Згурівській громаді російські дрони вдарили по підприємству «Яготинське для дітей». Підприємству, продукцію якого щодня споживають тисячі українських дітей. Тут виробляли молочну продукцію, йогурти, дитяче харчування — те, що асоціюється з турботою, здоров’ям і дитинством", — написав Микола Калашник.

За його словами, рятувальники вже ліквідували пожежу на території заводу. На цей момент відомо про чотирьох загиблих. Ще семеро людей отримали поранення та травми різного ступеня тяжкості.

Про завод

"Яготинське для дітей" — це спеціалізований український бренд дитячого молочного харчування, розрахований на малюків віком від 6 місяців до 3 років. Продукція випускається на заводі у смт. Згурівка Київської області, який спеціалізується на виключно натуральних, безпечних і вітамінізованих продуктах.

Завод має закритий цикл виробництва, який повністю виключає контакт людських рук із сировиною. Використовується виключно натуральне молоко найвищого ґатунку.

На підприємстві встановлено сучасне обладнання зі Швеції, Італії, Німеччини, Ізраїлю, Болгарії та інших країн.



Нагадаємо, під час нічної комбінованої атаки на Київ у ніч на 2 червня було зруйновано автосалон китайських електромобілів Zeekr. Пожежа повністю знищила будівлю та автомобілі, які знаходилися всередині.