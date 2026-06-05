Россияне ударили по заводу "Яготинское для детей" в Киевской области, есть погибшие (ФОТО)

Утром, 5 июня, российская армия атаковала пищевое предприятие в Киевской области. Четверо человек погибли, еще четверо пострадали. В настоящее время идет ликвидация последствий атаки и установление окончательных масштабов разрушений.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Киевской области.

"Под вражеским прицелом оказалось админздание одного из предприятий пищевой промышленности области. На месте продолжаются аварийно-спасательные работы", - отметили в ГСЧС.

Информацию о повреждении одного из предприятий области также подтвердил глава Киевской ОВА Николай Калашник.

"По предварительной информации, пострадали семь человек. К сожалению, сейчас известно о четырех погибших. Спасатели продолжают разбирать завалы. По имеющейся информации, под ними могут находиться еще два человека", — написал он.

Официально название предприятия ни в ГСЧС, ни в Киевской ОВА не называют. Однако на снимках, обнародованных спасателями с места происшествия, видны поврежденные здания завода "Яготинское для детей".

Обновлено в 12:06



Глава Киевской ОВА подтвердил удар по предприятию в Броварском районе области.

"В Згуровской общине российские дроны ударили по предприятию "Яготинское для детей". Предприятию, продукцию которого ежедневно потребляют тысячи украинских детей. Здесь производили молочную продукцию, йогурты, детское питание - то, что ассоциируется с заботой, здоровьем и детством", - написал Николай Калашник.

По его словам, спасатели уже ликвидировали пожар на территории завода. На данный момент известно о четырех погибших. Еще семь человек получили ранения и травмы разной степени тяжести.

О заводе

"Яготинское для детей" - это специализированный украинский бренд детского молочного питания, рассчитанный на малышей от 6 месяцев до 3 лет. Продукция производится на заводе в пгт. Згуровка Киевской области, который специализируется исключительно на натуральных, безопасных и витаминизированных продуктах.

Завод имеет закрытый цикл производства, полностью исключающий контакт человеческих рук с сырьем. Используется исключительно натуральное молоко высшего качества.

На предприятии установлено настоящее оборудование из Швеции, Италии, Германии, Израиля, Болгарии и других стран.



Напомним, во время ночной комбинированной атаки на Киев в ночь на 2 июня был разрушен автосалон китайских электромобилей Zeekr. Пожар полностью уничтожил здание и находившиеся внутри автомобили.