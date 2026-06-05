Валютні інтервенції та виплати за боргом скоротили резерви України

Міжнародні резерви України станом на 1 червня 2026 року скоротилися на 5,2% і становили $45,7 млрд. Зниження резервів зумовили значні валютні інтервенції регулятора та виплати за державним боргом, які перевищили надходження від міжнародних партнерів і розміщення валютних ОВДП.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення НБУ.

Скільки валютних резервів має Україна

Національний банк пояснив, що на динаміку міжнародних резервів у травні вплинули кілька ключових факторів.

Передусім йдеться про операції НБУ на валютному ринку. У травні чистий продаж валюти регулятором скоротився на 12,4% порівняно з квітнем. Загалом протягом місяця Нацбанк продав на міжбанківському валютному ринку 3,13 млрд доларів.

Водночас на валютні рахунки уряду в НБУ надійшло 599,2 млн доларів, зокрема:

498,8 млн доларів — через рахунки Світового банку;

100,4 млн доларів — від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

За цей же період Україна спрямувала 126,2 млн доларів на обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті, з яких:

12,9 млн доларів — на виплати Світовому банку;

7,9 млн доларів — на обслуговування валютних ОВДП;

105,4 млн доларів — іншим кредиторам.

Крім того, Україна сплатила 274,9 млн доларів Міжнародному валютному фонду.

Частково скорочення резервів компенсувала переоцінка фінансових інструментів через зміну ринкової вартості активів та валютних курсів. Завдяки цьому, а також впливу інших чинників, обсяг міжнародних резервів у травні збільшився на 441,9 млн доларів.

Станом на 1 червня міжнародні резерви України залишаються на достатньому рівні та забезпечують фінансування 4,7 місяця майбутнього імпорту.

Нагадаємо, дані про міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті НБУ оприлюднює щомісяця:

не пізніше сьомого дня місяця, що настає за звітним, — попередні дані;

не пізніше 21-го дня місяця, що настає за звітним, — уточнені дані.

Водночас резерви України скоротилися через обслуговування та погашення державного боргу. Найбільші виплати припали на Світовий банк, Європейський Союз та інших кредиторів. Окремо Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 255,3 млн доларів.