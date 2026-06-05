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Минус 17% в неделю: в Украине стремительно падают цены на огурцы

огурцы
В Украине снова снижаются цены на огурцы / Freepik

Теплические огурцы в Украине подешевели в среднем на 17% всего за одну неделю. Массовый выход на рынок продукции из летних теплиц сбил цены до 35-65 грн/кг после рекордных зимних 170 грн/кг.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает EastFruit.

По данным представителей комбинатов, хозяйства южного региона снабжают большими объемами огурцов по средней цене 25 грн/кг (или $0,56/кг).

В течение текущего года цены на огурцы колебались следующим образом:

  • в январе 2026 стоимость стартовала со 130 гривен за килограмм;
  • в феврале 2026 цена зафиксировалась на пиковой отметке 170 гривен за килограмм;
  • в марте 2026 года килограмм огурцов стоил 160–165 гривен;
  • в конце апреля 2026 цена снизилась до 130 гривен за килограмм;
  • в начале мая 2026 стоимость уменьшилась до 80 гривен, а в течение месяца упала до 55-60 гривен за килограмм.
Фото 2 — Минус 17% в неделю: в Украине стремительно падают цены на огурцы
Инфографика: EastFruit

Для сравнения, в 2024 и 2025 зимние цены держались в пределах 100-140 гривен за килограмм. Похожий скачок до 170 гривен регистрировали только в конце февраля 2023 года, но в 2026 году максимальная стоимость удерживалась дольше. По состоянию на 5 июня 2026 средняя цена составляла 70 гривен за килограмм. Это выше, чем в аналогичный день 2025 (60 гривен за килограмм) и 2024 (65 гривен за килограмм).

Динамика за 2023-2025 годы показывает, что самые низкие цены на огурцы фиксируют в июле и августе из-за появления урожая из открытого грунта. В июле 2023 стоимость снижалась до 20 гривен за килограмм, а в 2024 и 2025 годах летний минимум составлял 30-40 гривен за килограмм.

Как правило, рост цен возобновляется в октябре, когда завершается сбор урожая с открытых грядок.

Напомним, 8 мая тепличные комбинаты реализовывали. огурцы по цене 30–60 грн/кг. По сравнению с началом мая 2025 года текущая цена в среднем была ниже на 30%.

Автор:
Татьяна Ковальчук