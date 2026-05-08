В Украине стремительно дешевеют огурцы: какая актуальная цена за килограмм

В Украине отмечено существенное снижение стоимости тепличных огурцов. По состоянию на сегодняшний день тепличные комбинаты реализуют продукцию по цене 30–60 грн/кг. По сравнению с началом мая 2025 года текущая цена в среднем ниже на 30%. Только за последнюю неделю стоимость овоща уменьшилась на 20%.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает EastFruit.

Причины ценовых изменений

Снижение стоимости обусловлено несколькими факторами:

стабильные и достаточные объемы выборок в хозяйствах;

рост предложения на рынке;

низкий спрос со стороны покупателей по сравнению с прошлой неделей.

Производители сообщают, что вынуждены снижать цены, чтобы ускорить темпы продаж и избежать накопления продукции на складах. При сохранении текущей динамики реализации, цены могут падать и дальше.

Динамика цен на огурцы

Динамика цен на огурцы за последние четыре года показывает выраженную сезонность. В начале 2026 года стартовая цена составила 130 грн/кг, а в феврале и марте она достигла рекордных 170 грн/кг. В 2025 году пиковые показатели этого же периода были ниже – 110–130 грн/кг.

Похожий аномальный скачок произошел в конце февраля 2023 года, когда стоимость выросла со 125 до 170 грн/кг в течение недели. Самые низкие зимние цены наблюдались в 2024 году – на уровне 100 грн/кг. Ежегодное стремительное удешевление начинается в апреле: в 2026 году цена опустилась со 155 грн/кг до 65 грн/кг в начале мая.

Минимальные цены обычно фиксируют в июле. Рекордный минимум был зафиксирован в июле 2024 года – 20 грн/кг, тогда как в 2023 и 2025 годах летняя цена составляла 35–45 грн/кг. В конце года стоимость обычно растет: в декабре 2025 она достигла 130 грн/кг, а в предыдущие два года не превышала 105 грн/кг.

Напомним, в начале мая украинские тепличные комбинаты предлагали огурцы по 40–70 грн за килограмм, что эквивалентно примерно 0,91–1,59 доллара.