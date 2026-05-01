Цены на огурцы меняются третью неделю подряд: сколько стоит килограмм

огурцы
Цены на огурцы меняются третью неделю подряд / Depositphotos

Цены на тепличные огурцы в Украине продолжают снижаться уже третью неделю. Оптовые компании и розничные сети закупают огурцы преимущественно для быстрой продажи из-за ограниченного срока хранения.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на EastFruit.

По данным рынка, нынешняя ситуация объясняется сезонным увеличением предложения продукции по текущему обороту, а также невысокими темпами реализации овощей.

На сегодняшний день украинские тепличные комбинаты предлагают огурцы по 40–70 грн за килограмм, что эквивалентно примерно 0,91–1,59 доллара. Это в среднем на 22% дешевле, чем в конце предыдущей недели.

Производители вынуждены снова снижать отпускные цены из-за роста предложения на фоне сдержанного спроса. Дополнительным фактором стало потепление, ускорившее созревание продукции в тепличных хозяйствах. Также на рынок давит увеличение поставок из пленочных теплиц.

Несмотря на падение, тепличные огурцы сейчас продаются примерно на уровне цен аналогичного периода прошлого года.

Последующую динамику рынка аналитики связывают с сезонными факторами и балансом между предложением и спросом в розничном сегменте.

На прошлой неделе огурцы продавались по цене 50–90 грн/кг.

Тепличные комбинаты

Среди основных лидеров на рынке тепличных овощей можно выделить комбинат Тепличный и Уманский тепличный комбинат (УТК).

  • Комбинат "Тепличный", основанный в 1982 году в селе Калиновка Киевской области, сегодня занимает площадь 48 гектаров теплиц, оснащенных современным оборудованием, в частности системой микроклимата. Основной деятельностью предприятия является выращивание огурцов и томатов, поставляемых на внутренний рынок и экспортируемых в страны-партнеры.
  • Уманский тепличный комбинат был основан в 1974 году. Расширение производственных площадей началось в 2002 году и сегодня комбинат занимает более 35 гектаров. Теплицы предприятия расположены в Умани, а также в филиалах в Христиновке и Тальном Черкасской области.

Заметим, в Украине тоже снизились цены на тепличные помидоры из-за увеличения предложения местной продукции и сдержанного спроса.

Автор:
Татьяна Гойденко