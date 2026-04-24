Цены на помидоры в Украине пошли вниз: что происходит на рынке

Цены на томаты в Украине снизились на 13% / Freepik

В Украине на этой неделе снизились цены на тепличные помидоры из-за увеличения предложения местной продукции и сдержанного спроса. В то же время, дешевеет и импорт из Турции.

Об этом информирует прессслужба East-fruit.

Сколько стоят помидоры в Украине

Участники рынка объясняют это сезонным увеличением предложения продукции из украинских теплиц на фоне сдержанного спроса.

В таких условиях производители были вынуждены пересмотреть отпускные цены в сторону снижения. Основные продажи местных помидоров осуществляются в диапазоне 140–170 грн/кг (около $3,19–3,87/кг), что в среднем на 13% меньше, чем в конце прошлой рабочей недели.

Также на украинский рынок продолжают поступать импортные помидоры из Турции. Предложение этой продукции остается ограниченным, однако из-за общего снижения спроса продавцы также вынуждены снижать цены. В конце недели турецкие помидоры продавались в среднем от 100 грн/кг (около $2,28/кг).

В то же время украинские помидоры остаются примерно на 60% дороже, чем в конце апреля 2025 года. Большинство участников рынка ожидают, что тенденция к снижению цен сохранится и на следующей неделе.

Производители томатов в Украине

Одними из известнейших производителей томатов в Украине являются:

  • ООО "Укрофлора-Винница"   (Винницкая область, с. Дорожное) – теплицы занимают 26 403 м². Это одно из крупнейших предприятий в области тепличного выращивания овощей;
  • ПАО "Агрофирма "Провесень"   (Львов) – площадь теплиц составляет 24000 м². Компания специализируется на производстве экологически чистых овощей, в том числе помидоров;
  • ПАО "Уманский тепличный комбинат"   (Черкасская обл., город Умань). Основной вид деятельности – выращивание овощей и бахчевых культур.
Автор:
Ольга Опенько