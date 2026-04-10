В Украине фиксируют новый скачок цен на помидоры

В Украине на этой неделе продолжился рост цен на тепличные помидоры.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует EastFruit.

Цены и причины удорожания

За последние семь дней цены на тепличные помидоры в Украине выросли в среднем на 10% и составляют 160–180 грн/кг ($3,68–4,14/кг).

Основной причиной удорожания остается ограниченное предложение продукции на внутреннем рынке.

Дополнительным фактором влияния стало повышение цен на томаты в Турции – ключевой стране-поставщику этой продукции в Украину. Это связано с переориентацией части экспорта на рынок Европейского Союза.

Участники рынка объясняют удорожание высоким спросом на фоне ограниченного предложения. В то же время отмечается, что сейчас на рынке преобладает импортная продукция, поскольку отечественные тепличные хозяйства только начали уборку урожая, а объемы пока остаются незначительными.

Сегодня цены на тепличные томаты в Украине примерно на 77% выше, чем в этот же период прошлого года. В то же время, эксперты не исключают, что во второй половине месяца рост цен может замедлиться или приостановиться из-за выхода на рынок нового урожая от украинских тепличных комбинатов.

