В Украине фиксируют новый скачок цен на помидоры

В Украине растут цены на томаты из-за дефицита / Pexels

В Украине на этой неделе продолжился рост цен на тепличные помидоры.

Цены и причины удорожания

За последние семь дней цены на тепличные помидоры в Украине выросли в среднем на 10% и составляют 160–180 грн/кг ($3,68–4,14/кг).

Основной причиной удорожания остается ограниченное предложение продукции на внутреннем рынке.

Дополнительным фактором влияния стало повышение цен на томаты в Турции – ключевой стране-поставщику этой продукции в Украину. Это связано с переориентацией части экспорта на рынок Европейского Союза.

Участники рынка объясняют удорожание высоким спросом на фоне ограниченного предложения. В то же время отмечается, что сейчас на рынке преобладает импортная продукция, поскольку отечественные тепличные хозяйства только начали уборку урожая, а объемы пока остаются незначительными.

Сегодня цены на тепличные томаты в Украине примерно на 77% выше, чем в этот же период прошлого года. В то же время, эксперты не исключают, что во второй половине месяца рост цен может замедлиться или приостановиться из-за выхода на рынок нового урожая от украинских тепличных комбинатов.

Производители томатов в Украине.

Одними из известнейших производителей томатов в Украине являются:

  • ООО "Укрофлора-Винница"   (Винницкая область, с. Дорожное) – теплицы занимают 26 403 м². Это одно из крупнейших предприятий в области тепличного выращивания овощей;
  • ПАО "Агрофирма "Провесень"   (Львов) – площадь теплиц составляет 24000 м². Компания специализируется на производстве экологически чистых овощей, в том числе помидоров;
  • ПАО "Уманский тепличный комбинат"   (Черкасская обл., город Умань). Основной вид деятельности – выращивание овощей и бахчевых культур.
Автор:
Ольга Опенько