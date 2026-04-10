В Україні фіксують новий стрибок цін на помідори

В Україні зростають ціни на томати через дефіцит / Pexels

В Україні цього тижня продовжилося зростання цін на тепличні помідори.

Як пише Delo.ua, про це інформує EastFruit.

Ціни та причини здорожчання

За останні сім днів ціни на тепличні помідори в Україні зросли в середньому на 10% і наразі становлять 160–180 грн/кг ($3,68–4,14/кг).

Основною причиною подорожчання залишається обмежена пропозиція продукції на внутрішньому ринку.

Додатковим фактором впливу стало підвищення цін на томати в Туреччині — ключовій країні-постачальнику цієї продукції до України. Це пов’язують із переорієнтацією частини експорту на ринок Європейського Союзу.

Учасники ринку пояснюють подорожчання високим попитом на тлі обмеженої пропозиції. Водночас наголошується, що наразі на ринку переважає імпортна продукція, оскільки вітчизняні тепличні господарства лише почали збирання врожаю, а обсяги поки залишаються незначними.

На сьогодні ціни на тепличні томати в Україні приблизно на 77% вищі, ніж у цей самий період минулого року. Водночас експерти не виключають, що у другій половині місяця зростання цін може сповільнитися або призупинитися через вихід на ринок нового врожаю від українських тепличних комбінатів.

Виробники томатів в Україні

Одними з найвідоміших виробників томатів в Україні є:

  • ТОВ "Укрофлора-Вінниця" (Вінницька область, с. Дорожне) – теплиці займають 26 403 м². Це одне з найбільших підприємств у галузі тепличного вирощування овочів​;
  • ПАТ "Агрофірма "Провесінь" (Львів) – площа теплиць становить 24 000 м². Компанія спеціалізується на виробництві екологічно чистих овочів, зокрема помідорів​;
  • ПАТ "Уманський тепличний комбінат" (Черкаська обл., місто Умань). Основний вид діяльності – вирощування овочів і баштанних культур.
Автор:
Ольга Опенько