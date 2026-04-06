В Україні подешевшали огірки, а помідори стрімко подорожчали: які ціни

Минулого тижня в Україні почали знижуватися оптові ціни на тепличні огірки, а на ринок надійшли перші партії тепличних помідорів від місцевих комбінатів, однак це не зупинило подальше зростання цін у цьому сегменті.

Про це пише Delo.ua.

Ціни на огірки

За даними аналітиків проєкту EastFruit, пропозиція огірків на українському ринку продовжує стрімко збільшуватися, а обсяги вибірок у тепличних комбінатах помітно зросли завдяки сприятливим погодним умовам.

Наразі українські тепличні комбінати продають огірки по 125–165 грн/кг, що в середньому на 10% дешевше, ніж тижнем раніше.

Понижувальну цінову динаміку учасники ринку пов’язують із суттєвим падінням попиту на тлі все ще доволі високих цін на тепличні овочі.Паралельно залишаються стабільними поставки більш дешевої імпортної продукції, ціна якої, як правило, не перевищує 100 грн/кг.

Аналітики зауважують, що попри нинішнє зниження вартості, тепличні огірки в Україні наразі реалізуються в середньому на 25% дорожче, ніж у аналогічний період минулого року.

Ціни на помідори

В EastFruit повідомляють, що перші партії тепличних помідорів українські комбінати наразі пропонують по 150–170 грн/кг, що в середньому на 66% дорожче, ніж на старті сезону минулого року.

За прогнозами учасників ринку, справді великі партії помідорів тепличні господарства зможуть відвантажувати не раніше ніж через два тижні.

При цьому основну пропозицію на українському ринку як і раніше становлять імпортні овочі з Туреччини. Аналітики зазначають, що турецькі помідори пропонуються трохи дешевше, ніж продукція місцевих теплиць. Ціни на імпортні томати коливаються в межах 130–150 грн/кг залежно від якості та обсягів партій.

Зауважимо, український ринок почав відчувати дефіцит тепличних помідорів, що дозволило імпортерам підвищити ціни на наявні партії овочів.

Тепличні комбінати

Серед основних лідерів на ринку тепличних овочів можна виділити комбінат "Тепличний" та Уманський тепличний комбінат (УТК).

Комбінат "Тепличний", заснований у 1982 році в селі Калинівка на Київщині, сьогодні займає площу 48 гектарів теплиць, оснащених сучасним обладнанням, зокрема системою мікроклімату. Основною діяльністю підприємства є вирощування огірків та томатів, які постачаються на внутрішній ринок та експортуються в країни-партнери.