AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

В Україні дорожчають огірки: скільки коштує кілограм

огірки
В Україні зростають ціни на огірки / Depositphotos

В Україні почали дорожчати огірки. Зараз популярний салатний овоч надходить у продаж по 135–175 грн/кг, що в середньому на 10% дорожче, ніж минулого тижня.

Як пише Delo.ua, про це інформує EastFruit.

Причини подорожчання

Подорожчання огірків експерти пояснюють стабільним попитом на тлі досить обмеженої пропозиції.

За словами виробників, зростання цін спричинене кількома чинниками. Насамперед — суттєвим зменшенням пропозиції, адже вибірка огірків у місцевих теплицях різко знизилася через похолодання, тоді як торгова активність у цьому сегменті продовжувала зростати.

Крім того, постачання огірків із Туреччини скоротилися до мінімуму через сезонний фактор, що також дає змогу місцевим виробникам підвищувати ціни за умов активного попиту.

Ціни на огірки

За даними щоденного моніторингу проєкту, ціни на огірки наразі коливаються в межах 135–175 грн/кг, що в середньому на 10% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня. 

Експерти підкреслюють, що станом на останню декаду березня цього року вартість тепличних огірків на внутрішньому ринку була в середньому на 34% вищою, ніж у аналогічний період минулого сезону.

Фото 2 — В Україні дорожчають огірки: скільки коштує кілограм

Водночас учасники ринку прогнозують, що найближчим часом ця продукція може знову почати дешевшати під тиском зростання пропозиції з місцевих тепличних комбінатів.

Нагадаємо, український ринок почав відчувати дефіцит тепличних помідорів, що дозволило імпортерам підвищити ціни на наявні партії овочів.

Наразі ціни на помідори в Україні становлять 120–140 грн/кг, що в середньому на 10% вище, ніж минулого тижня.

Лідери на ринку огірків

Серед  основних лідерів на ринку тепличних овочів, зокрема огірків, можна виділити комбінат "Тепличний" та Уманський тепличний комбінат (УТК).

  • Комбінат "Тепличний", заснований у 1982 році в селі Калинівка на Київщині, сьогодні займає площу 48 гектарів теплиць, оснащених сучасним обладнанням, зокрема системою мікроклімату. Основною діяльністю підприємства є вирощування огірків та томатів, які постачаються на внутрішній ринок та експортуються в країни-партнери.
  • Уманський тепличний комбінат був заснований у 1974 році. Розширення виробничих площ розпочалося в 2002 році, і сьогодні комбінат займає понад 35 гектарів. Теплиці підприємства розташовані в Умані, а також у філіях в Христинівці та Тальному на Черкащині.
Автор:
Світлана Манько