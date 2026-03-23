В Україні дорожчають огірки: скільки коштує кілограм

В Україні почали дорожчати огірки. Зараз популярний салатний овоч надходить у продаж по 135–175 грн/кг, що в середньому на 10% дорожче, ніж минулого тижня.

Як пише Delo.ua, про це інформує EastFruit.

Причини подорожчання

Подорожчання огірків експерти пояснюють стабільним попитом на тлі досить обмеженої пропозиції.

За словами виробників, зростання цін спричинене кількома чинниками. Насамперед — суттєвим зменшенням пропозиції, адже вибірка огірків у місцевих теплицях різко знизилася через похолодання, тоді як торгова активність у цьому сегменті продовжувала зростати.

Крім того, постачання огірків із Туреччини скоротилися до мінімуму через сезонний фактор, що також дає змогу місцевим виробникам підвищувати ціни за умов активного попиту.

Ціни на огірки

За даними щоденного моніторингу проєкту, ціни на огірки наразі коливаються в межах 135–175 грн/кг, що в середньому на 10% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Експерти підкреслюють, що станом на останню декаду березня цього року вартість тепличних огірків на внутрішньому ринку була в середньому на 34% вищою, ніж у аналогічний період минулого сезону.

Водночас учасники ринку прогнозують, що найближчим часом ця продукція може знову почати дешевшати під тиском зростання пропозиції з місцевих тепличних комбінатів.

Нагадаємо, український ринок почав відчувати дефіцит тепличних помідорів, що дозволило імпортерам підвищити ціни на наявні партії овочів.

Наразі ціни на помідори в Україні становлять 120–140 грн/кг, що в середньому на 10% вище, ніж минулого тижня.

Лідери на ринку огірків

Серед основних лідерів на ринку тепличних овочів, зокрема огірків, можна виділити комбінат "Тепличний" та Уманський тепличний комбінат (УТК).

Комбінат "Тепличний", заснований у 1982 році в селі Калинівка на Київщині, сьогодні займає площу 48 гектарів теплиць, оснащених сучасним обладнанням, зокрема системою мікроклімату. Основною діяльністю підприємства є вирощування огірків та томатів, які постачаються на внутрішній ринок та експортуються в країни-партнери.