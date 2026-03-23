В Украине дорожают огурцы: сколько стоит килограмм

В Украине начали дорожать огурцы. Сейчас популярный салатный овощ поступает в продажу по 135–175 грн/кг, что в среднем на 10% дороже, чем на прошлой неделе.

Причины удорожания

Удорожание огурцов эксперты объясняют стабильным спросом на фоне достаточно ограниченного предложения.

По словам производителей, рост цен вызван несколькими факторами. В первую очередь, существенным уменьшением предложения, ведь выборка огурцов в местных теплицах резко снизилась из-за похолодания, в то время как торговая активность в этом сегменте продолжала расти.

Кроме того, поставки огурцов из Турции сократились до минимума из-за сезонного фактора, что также позволяет местным производителям повышать цены в условиях активного спроса.

Цены на огурцы

По данным ежедневного мониторинга проекта, цены на огурцы пока колеблются в пределах 135–175 грн/кг, что в среднем на 10% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Эксперты подчеркивают, что по состоянию на последнюю декаду марта В этом году стоимость тепличных огурцов на внутреннем рынке была в среднем на 34% выше, чем за аналогичный период прошлого сезона.

В то же время, участники рынка прогнозируют, что в ближайшее время эта продукция может снова начать дешеветь под давлением роста. предложения из местных тепличных комбинатов.

Напомним, украинский рынок стал испытывать дефицит тепличных помидоров, что позволило импортерам повысить цены на существующие партии овощей.

В настоящее время цены на помидоры в Украине составляют 120–140 грн/кг, что в среднем на 10% выше, чем на прошлой неделе.

Лидеры на рынке огурцов

Среди основных лидеров на рынке тепличных овощей, в частности, огурцов, можно выделить комбинат "Тепличный" и Уманский тепличный комбинат (УТК).

Комбинат "Тепличный", основанный в 1982 году в селе Калиновка Киевской области, сегодня занимает площадь 48 гектаров теплиц, оснащенных современным оборудованием, в частности системой микроклимата. Основной деятельностью предприятия является выращивание огурцов и томатов, поставляемых на внутренний рынок и экспортируемых в страны-партнеры.