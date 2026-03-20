В Украине подорожали тепличные томаты из-за дефицита
На этой неделе украинский рынок стал ощущать дефицит тепличных помидоров, что позволило импортерам повысить цены на существующие партии овощей.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на аналитиков проекта EastFruit.
Эксперты отмечают, что такая тенденция связана с сокращением предложения импортных томатов, в частности, продукции из Турции, из-за снижения объемов отгрузок из этой страны.
Сколько стоят помидоры
В результате к концу текущей недели цены на помидоры в Украине составляют 120–140 грн/кг ($2,73–3,19/кг), что в среднем на 10% выше, чем в конце предыдущего отчетного периода.
На прошлой неделе импортеры и оптовые компании были сосредоточены на распродаже овощей, закупленных в начале месяца, но не реализуемых вовремя, при этом новые поставки поступали минимальными объемами.
Эксперты рынка прогнозируют, что в ближайшее время поставки томатов из Турции увеличатся, что поможет стабилизировать рынок и цены. В то же время импортные томаты в Украине продаются в среднем на 45% дороже, чем за аналогичный период прошлого года.
Производители томатов в Украине.
Одними из известнейших производителей томатов в Украине являются:
- ООО "Укрофлора-Винница" (Винницкая область, с. Дорожное) – теплицы занимают 26 403 м². Это одно из крупнейших предприятий в области тепличного выращивания овощей;
- ПАО "Агрофирма "Провесень" (Львов) – площадь теплиц составляет 24000 м². Компания специализируется на производстве экологически чистых овощей, в том числе помидоров;
- ПАО "Уманский тепличный комбинат" (Черкасская обл., город Умань). Основной вид деятельности – выращивание овощей и бахчевых культур.