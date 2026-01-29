В Украине подорожали тепличные огурцы из-за дефицита и сокращения импорта

В Украине отмечен очередной рост цен на тепличные огурцы на фоне стабильно высокого спроса и существенного сокращения предложения.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на аналитиков проекта EastFruit.

Пока только одиночные украинские тепличные комбинаты продолжают реализацию собственной продукции. Основное предложение на внутреннем рынке формируют импортные огурцы из Турции, традиционно остающиеся ключевым поставщиком тепличных овощей в зимний период.

По состоянию на текущую неделю огурцы в Украине продаются в пределах 120–150 грн за килограмм (2,81–3,51 долл./кг), что в среднем на 10% дороже недели ранее.

Участники рынка увязывают подорожание с повышением цен на тепличные огурцы непосредственно в Турции, а также с проблемами с качеством импортной продукции.

Импортные поставки поступают небольшими партиями, а часть оптовых компаний вообще отказывается работать с турецким огурцом из-за несоответствия качества.

По данным аналитиков, нынешние цены на тепличные огурцы в среднем на 61% выше, чем в конце января 2025 года. В то же время большинство участников рынка считают такое удорожание временным явлением. Ожидается, что на следующей неделе ситуация может стабилизироваться после нормализации объемов импорта из Турции.

Отметим, что в первой декаде января на украинском рынке тепличных огурцов также был зафиксирован уверенный рост цен. Продукция прибавила в цене в среднем 10% по сравнению с прошлой неделей.

Лидеры на рынке огурцов

Среди основных лидеров на рынке тепличных овощей, в частности, огурцов, можно выделить комбинат "Тепличный" и Уманский тепличный комбинат (УТК).

Комбинат "Тепличный", основанный в 1982 году в селе Калиновка Киевской области, сегодня занимает площадь 48 гектаров теплиц, оснащенных современным оборудованием, в частности системой микроклимата. Основной деятельностью предприятия является выращивание огурцов и томатов, поставляемых на внутренний рынок и экспортируемых в страны-партнеры.

Уманский тепличный комбинат был основан в 1974 году. Расширение производственных площадей началось в 2002 году и сегодня комбинат занимает более 35 гектаров. Теплицы предприятия расположены в Умани, а также в филиалах в Христиновке и Тальном Черкасской области.

Напомним, перед новогодними праздниками цены на огурцы начали расти в Украине из-за ограниченного предложения от внешних поставщиков. Пока овощ стоит в среднем на 20% дороже, чем неделей ранее.