В Украине вторую неделю подряд дорожает морковь: запасы качественного корнеплода заканчиваются

морковь
В Украине дорожает морковь / Freepik

Украинские производители моркови уже вторую неделю подряд повышают цены. Рост цен обусловлен высоким спросом на качественные корнеплоды в условиях ограниченного предложения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает EastFruit.

По данным аналитиков, оптовые компании и розничные сети активно закупают овощи, в то время как запасы в хранилищах хозяйств быстро сокращаются.

Общий диапазон цен, в котором сейчас осуществляется продажа моркови, озвучивается на уровне: 8-14 грн/кг ($0,19-0,33/кг). Это в среднем на 26% дороже, чем в конце прошлой недели. При этом далеко не все фермеры, имеющие оборудованные хранилища, сегодня ведут активную реализацию. Многие рассчитывают на дальнейший рост стоимости и удерживают продукцию.

Однако, несмотря на текущее подорожание, сейчас на рынке Украины морковь поступает в продажу в среднем на 63% дешевле, чем за аналогичный период прошлого года. Эксперты отрасли связывают такую ситуацию с тем, что многие хозяйства столкнулись с проблемами при хранении. Качество продукции оказалось далеким от идеального из-за губительного влияния неблагоприятных погодных условий при уборке урожая осенью 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Украине стремительно сокращается предложение моркови от местных фермеров, что привело к росту цен в среднем на 15% в неделю. Несмотря на удорожание, аграрии придерживают качественный товар на складах, ожидая еще более выгодной конъюнктуры рынка.

Автор:
Татьяна Ковальчук