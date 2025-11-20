Морковь в Украине дешевеет из-за слабого спроса и низкого качества

На украинском рынке моркови наблюдается понижение цен. Спрос на корнеплоды остается ограниченным, поскольку на продажу все чаще поступают овощи среднего и низкого качества.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщают аналитики EastFruit.

Какие цены на морковь?

Оптовые компании закупают морковь только по необходимости, избегая длительного хранения, что также оказывает давление на общий уровень цен.

Сегодня украинские производители отгружают морковь в диапазоне 5–11 грн/кг (0,12–0,26 долл./кг), что в среднем на 21% дешевле недели назад. Основной причиной снижения цен эксперты называют сезонное увеличение предложения овощей разного качества на фоне ограниченного спроса. Чтобы активизировать продажи, фермеры вынуждены корректировать цены на существующие партии.

Кроме того, оптовые партии моркови сейчас стоят в среднем на 59% дешевле, чем в тот же период в прошлом году.

Напомним, увеличение предложения продукции невысокого качества повлекло за собой дальнейшее снижение цен на лук на украинском рынке. Овощ стоит в среднем на 42% дешевле, чем в прошлом.