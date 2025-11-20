Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,15

+0,06

EUR

48,52

--0,22

Наличный курс:

USD

42,28

42,19

EUR

49,04

48,85

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Морковь в Украине дешевеет из-за слабого спроса и низкого качества

морковь
Какие цены на морковь? / Depositphotos

На украинском рынке моркови наблюдается понижение цен. Спрос на корнеплоды остается ограниченным, поскольку на продажу все чаще поступают овощи среднего и низкого качества.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщают аналитики EastFruit.

Какие цены на морковь?

Оптовые компании закупают морковь только по необходимости, избегая длительного хранения, что также оказывает давление на общий уровень цен.

Сегодня украинские производители отгружают морковь в диапазоне 5–11 грн/кг (0,12–0,26 долл./кг), что в среднем на 21% дешевле недели назад. Основной причиной снижения цен эксперты называют сезонное увеличение предложения овощей разного качества на фоне ограниченного спроса. Чтобы активизировать продажи, фермеры вынуждены корректировать цены на существующие партии.

Кроме того, оптовые партии моркови сейчас стоят в среднем на 59% дешевле, чем в тот же период в прошлом году.

Фото 2 — Морковь в Украине дешевеет из-за слабого спроса и низкого качества

Напомним, увеличение предложения продукции невысокого качества повлекло за собой дальнейшее снижение цен на лук на украинском рынке. Овощ стоит в среднем на 42% дешевле, чем в прошлом.

Автор:
Ольга Опенько