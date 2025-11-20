Морква в Україні дешевшає через слабкий попит та низьку якість

На українському ринку моркви спостерігається зниження цін. Попит на коренеплоди залишається обмеженим, оскільки на продаж все частіше надходять овочі середньої та низької якості.

Як пише Delo.ua, про це повідомляють аналітики EastFruit.

Які ціни на моркву?

Оптові компанії закуповують моркву лише за потребою, уникаючи тривалого зберігання, що також тисне на загальний рівень цін.

Сьогодні українські виробники відвантажують моркву в діапазоні 5–11 грн/кг (0,12–0,26 дол./кг), що в середньому на 21% дешевше, ніж тиждень тому. Основною причиною зниження цін експерти називають сезонне збільшення пропозиції овочів різної якості на фоні обмеженого попиту. Щоб активізувати продажі, фермери змушені коригувати ціни на наявні партії.

Крім того, оптові партії моркви зараз коштують в середньому на 59% дешевше, ніж у той самий період минулого року.

Нагадаємо, збільшення пропозиції продукції невисокої якості спричинило подальше зниження цін на цибулю на українському ринку. Овоч коштує в середньому на 42% дешевше, ніж торік.