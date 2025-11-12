В Україні обвалилися ціни на цибулю: коштує на 42% дешевше, ніж торік

Збільшення пропозиції продукції невисокої якості спричинило подальше зниження цін на цибулю на українському ринку. Овоч коштує в середньому на 42% дешевше, ніж торік.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє EastFruit.

Причини здешевлення

За словами фермерів, частка некондиційних овочів у загальному обсязі врожаю 2025 року щонайменше вдвічі перевищує торішні показники.

Причиною зниження цін на цибулю експерти називають збільшення пропозиції на ринку цієї продукції середньої та низької якості.

"Через затяжні дощі в період збиральних робіт якість врожаю істотно постраждала, внаслідок чого продукція виявилася непридатною для тривалого зберігання. Намагаючись у найкоротший термін реалізувати таку цибулю, продавці все частіше вдаються до зниження відпускних цін на свою продукцію", - зауважують аналітики.

Вони додають, що тим часом продукція високої якості зараз рідко надходить у продаж, оскільки фермери вважають за краще тримати її в сховищах, чекаючи вищих цін.

Які ціни на цибулю

За даними щоденного моніторингу проєкту, на сьогодні виробники пропонують цибулю до продажу в діапазоні 4-9 грн/кг, залежно від якості та обсягів партій продукції, що в середньому на 15% дешевше, ніж тижнем раніше.

Аналітики зазначають, що на сьогоднішній день цибуля в Україні вже коштує в середньому на 42% дешевше, ніж торік.

"Ключові гравці ринку не відкидають того, що найближчими днями понижувальний тренд може наростати, адже пропозиція цибулі на внутрішньому ринку продовжує збільшуватися", - підкреслюють аналітики.

Найбільші виробники цибулі в Україні

Серед провідних виробників ріпчастої цибулі в Україні є компанії "Кищенці" та Група компаній ПАЕК.

Компанія "Кищенці", розташована в селі Добра на Черкащині, вирощує овочі на площі 400 гектарів, зокрема моркву та цибулю. Підприємство також має сучасні потужності для зберігання продукції, що сприяє ефективному продажу. Крім овочівництва, компанія займається тваринництвом, утримуючи близько 4 700 голів великої рогатої худоби.

Група компаній ПАЕК (Південна агроекспортна компанія), що працює у Миколаївській області, є одним із найбільших агропідприємств в Україні. В її користуванні — близько 130 тисяч гектарів землі. Основна діяльність компанії — вирощування зернових і технічних культур, однак цибуля також займає важливе місце в структурі виробництва.

