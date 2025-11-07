В Україні обвалилися ціни на помідори: скільки коштує кілограм

В Україні знижуються ціни на помідори попри помітне скорочення пропозиції цієї продукції з місцевих тепличних комбінатів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє EastFruit.

Причини подорожчання

За словами учасників ринку, подорожчання томатів, яке спостерігалося протягом кількох останніх тижнів, вкрай негативно позначилося на темпах збуту. Це спричинило скупчення овочів на складах, якість яких продовжувала стрімко погіршуватися.

"Головною причиною негативного цінового тренду в сегменті тепличних томатів, виробники називають різке зниження попиту на цю продукцію, а також якість овочів, що пропонуються", - зауважують аналітики.

Крім того, цього тижня більшість тепличних комбінатів завершили збирання врожаю поточного обороту, тому пропонують до продажу залишкові партії помідорів, якість яких оцінюється нижче за середнє.

Які ціни на помідори

За даними щоденного моніторингу проєкту, на сьогодні українські тепличні комбінати пропонують до продажу томати в межах 70-80 грн/кг, що в середньому на 13% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

Аналітики підкреслюють, що наразі українські тепличні комбінати відвантажують томати фактично за цінами торішнього періоду. Проте більшість виробників не відкидають подальшого цінового зниження.

За словами продавців, при збереженні поточних темпів збуту вони будуть змушені й надалі поступатися ціною, щоб не допустити накопичення нереалізованої продукції на складах.

Цього тижня також на українському ринку вперше за кілька місяців зафіксовано здешевлення огірків. Продавці були змушені знизити відпускні ціни на цей популярний овоч.

Виробники томатів в Україні

Одними з найвідоміших виробників томатів в Україні є: