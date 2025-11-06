Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,07

--0,01

EUR

48,34

+0,00

Готівковий курс:

USD

42,08

42,00

EUR

48,75

48,60

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

В Україні вперше за кілька місяців почали дешевшати огірки: яка оптова ціна на ринку

огірки
В Україні вперше за кілька місяців дешевшають огірки / Shutterstock

Цього тижня на українському ринку вперше за кілька місяців зафіксовано здешевлення огірків. Продавці були змушені знизити відпускні ціни на цей популярний овоч. Наразі оптові ціни на огірки в Україні коливаються в діапазоні 80-105 грн/кг ($1,90-2,50/кг). 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію EastFruit.

В результаті за тиждень відпускні ціни на ці овочі знизилися в середньому на 17%.Це значне падіння порівняно з попереднім періодом, коли ціни трималися на рівні 100-120 грн/кг ($2,38-2,85/кг).

Фото 2 — В Україні вперше за кілька місяців почали дешевшати огірки: яка оптова ціна на ринку

Що вплинуло на ціни?

Різке збільшення обсягів пропозиції, особливо овочів середньої та низької якості, посилило знижувальну цінову динаміку. За словами операторів ринку, суттєве та тривале підвищення цін на тепличні огірки протягом кількох місяців негативно позначилося на купівельному попиті, що призвело до уповільнення темпів збуту наявних партій продукції.

Слід зазначити, що сезон реалізації місцевої продукції в Україні вже фактично завершився. Наразі основна пропозиція на внутрішньому ринку – це імпортні тепличні овочі.

Більшість продавців прогнозують, що найближчим часом ціни на імпортні огірки продовжать знижуватися через поступове зростання їхньої пропозиції.

За даними аналітиків, на сьогоднішній день тепличні огірки в Україні надходять у продаж в середньому на 18% дешевше, ніж було на початку листопада минулого року.

Нагадаємо, станом на 31 жовтня виробники готові відвантажувати тепличний огірок від 100 до 120 грн/кг залежно від якості та обсягів партій овочів, що в середньому на 12% дорожче, ніж тижнем раніше.

Автор:
Тетяна Ковальчук