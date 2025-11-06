В Україні вперше за кілька місяців почали дешевшати огірки: яка оптова ціна на ринку

Цього тижня на українському ринку вперше за кілька місяців зафіксовано здешевлення огірків. Продавці були змушені знизити відпускні ціни на цей популярний овоч. Наразі оптові ціни на огірки в Україні коливаються в діапазоні 80-105 грн/кг ($1,90-2,50/кг).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію EastFruit.

В результаті за тиждень відпускні ціни на ці овочі знизилися в середньому на 17%.Це значне падіння порівняно з попереднім періодом, коли ціни трималися на рівні 100-120 грн/кг ($2,38-2,85/кг).



Що в плинуло на ціни?

Різке збільшення обсягів пропозиції, особливо овочів середньої та низької якості, посилило знижувальну цінову динаміку. За словами операторів ринку, суттєве та тривале підвищення цін на тепличні огірки протягом кількох місяців негативно позначилося на купівельному попиті, що призвело до уповільнення темпів збуту наявних партій продукції.

Слід зазначити, що сезон реалізації місцевої продукції в Україні вже фактично завершився. Наразі основна пропозиція на внутрішньому ринку – це імпортні тепличні овочі.

Більшість продавців прогнозують, що найближчим часом ціни на імпортні огірки продовжать знижуватися через поступове зростання їхньої пропозиції.

За даними аналітиків, на сьогоднішній день тепличні огірки в Україні надходять у продаж в середньому на 18% дешевше, ніж було на початку листопада минулого року.

Нагадаємо, станом на 31 жовтня виробники готові відвантажувати тепличний огірок від 100 до 120 грн/кг залежно від якості та обсягів партій овочів, що в середньому на 12% дорожче, ніж тижнем раніше.