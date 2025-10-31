Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
В Україні дорожчають огірки: які ціни

огірки
Ціни на тепличні огірки знову зросли. Фото: facebook.com/Shuvar.WMAP

Сезон реалізації огірків із місцевих тепличних комбінатів в Україні підходить до завершення, а виробникам вдається підвищувати ціни на цю продукцію практично щодня.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє EastFruit.

Причини подорожчання

Подорожчання огірків експерти пояснюють суттєвим скороченням пропозиції овочів з місцевих господарств.

"На сьогоднішній день багато комбінатів вже заявили про фактичне завершення сезону реалізації, тоді як решта господарств пропонує цю продукцію лише невеликими партіями", - наголошують аналітики.

Вони зазначають, що водночас попит на ці овочі на українському ринку залишається досить високим, що й провокує стрімке зростання цін.

Які ціни на огірки

За даними щоденного моніторингу проєкту, сьогодні виробники готові відвантажувати тепличний огірок від 100 до 120 грн/кг залежно від якості та обсягів партій овочів, що в середньому на 12% дорожче, ніж тижнем раніше.

Аналітики зауважують, що сьогодні ціни на огірки вже в середньому на 12% вищі, ніж в аналогічний період минулого року.

Фото 2 — В Україні дорожчають огірки: які ціни

При цьому експерти не виключають ймовірності подальшого подорожчання тепличних овочів.

Так, в Україні також дорожчають помідори. Українські тепличні комбінати пропонують до продажу томати по 80-90 грн/кг.

Лідери на ринку огірків

Серед  основних лідерів на ринку тепличних овочів, зокрема огірків, можна виділити комбінат "Тепличний" та Уманський тепличний комбінат (УТК).

  • Комбінат "Тепличний", заснований у 1982 році в селі Калинівка на Київщині, сьогодні займає площу 48 гектарів теплиць, оснащених сучасним обладнанням, зокрема системою мікроклімату. Основною діяльністю підприємства є вирощування огірків та томатів, які постачаються на внутрішній ринок та експортуються в країни-партнери.
  • Уманський тепличний комбінат був заснований у 1974 році. Розширення виробничих площ розпочалося в 2002 році, і сьогодні комбінат займає понад 35 гектарів. Теплиці підприємства розташовані в Умані, а також у філіях в Христинівці та Тальному на Черкащині.
Автор:
Світлана Манько