В Украине дорожают огурцы: какие цены

Сезон реализации огурцов из местных тепличных комбинатов в Украине подходит к завершению, а производителям удается повышать цены на продукцию практически каждый день.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает EastFruit.

Причины удорожания

Подорожание огурцов эксперты объясняют значительным сокращением предложения овощей из местных хозяйств.

"На сегодняшний день многие комбинаты уже заявили о фактическом завершении сезона реализации, тогда как остальные хозяйства предлагают эту продукцию лишь небольшими партиями", - подчеркивают аналитики.

Они отмечают, что спрос на эти овощи на украинском рынке остается достаточно высоким, что и провоцирует стремительный рост цен.

Какие цены на огурцы

По данным ежедневного мониторинга проекта, сегодня производители готовы отгружать тепличный огурец от 100 до 120 грн/кг в зависимости от качества и объемов овощных партий, что в среднем на 12% дороже, чем неделей ранее.

Аналитики отмечают, что сегодня цены на огурцы уже в среднем на 12% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом эксперты не исключают вероятность дальнейшего подорожания тепличных овощей.

Да, в Украине также дорожают помидоры. Украинские тепличные комбинаты предлагают к продаже помидоры по 80-90 грн/кг.

Лидеры на рынке огурцов

Среди основных лидеров на рынке тепличных овощей, в частности, огурцов, можно выделить комбинат "Тепличный" и Уманский тепличный комбинат (УТК).

Комбинат "Тепличный", основанный в 1982 году в селе Калиновка Киевской области, сегодня занимает площадь 48 гектаров теплиц, оснащенных современным оборудованием, в частности системой микроклимата. Основной деятельностью предприятия является выращивание огурцов и томатов, поставляемых на внутренний рынок и экспортируемых в страны-партнеры.