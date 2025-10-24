Цены на помидоры снова выросли: сколько стоит килограмм

В Украине уже третью неделю подряд дорожают помидоры. Ограниченное предложение тепличных овощей на украинском рынке позволяет местным комбинатам активно повышать цены на продукцию.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает EastFruit.

Причины удорожания

Аналитики отмечают, что поставки тепличных томатов из местных комбинатов на сегодняшний день достаточно малообъемны и нестабильны.

Некоторые хозяйства уже заявили о завершении реализации продукции текущего оборота. В других же стационарных теплицах созревание культур сильно замедлилось из-за похолодания, а поставки из парниковых теплиц совсем прекратились.

Более того, компенсировать нехватку предложения местных тепличных помидоров за счет импортной продукции также пока не удается.

Какие цены на помидоры

По данным ежедневного мониторинга проекта, на сегодняшний день украинские тепличные комбинаты предлагают к продаже томаты по 80-90 грн/кг, что в среднем на 14% дороже, чем в конце прошлой недели.

В результате подорожания сегодня цены на тепличные помидоры в Украине уже в среднем на 22% выше, чем в конце октября 2024 года.

"При этом производители намерены и дальше повышать цены в данном сегменте при условии сохранения сегодняшних темпов сбыта, объясняя свое решение ограниченным предложением продукции из местных комбинатов", - отмечают аналитики.

Напомним, украинские тепличные комбинаты повысили отпускные цены на огурцы. Главной причиной удорожания является сезонное сокращение предложения овощей в местных хозяйствах.

Производители томатов в Украине.

Одними из известнейших производителей томатов в Украине являются: