Читати українською

В Украине стремительно дорожают огурцы: в чем причина

огурцы
На рынке дорожают тепличные огурцы / Freepik

Украинские тепличные комбинаты повысили отпускные цены на огурцы. Главной причиной удорожания является сезонное сокращение предложения овощей в местных хозяйствах.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает EastFruit.

Причины удорожания

По данным аналитиков, цены на огурцы растут из-за отсутствия импортной продукции на фоне высокого спроса со стороны местных оптовых компаний и розничных сетей.

В настоящее время сезон продаж огурцов в отечественных тепличных комбинатах близится к завершению. Сейчас хозяйства активно производят зачистку теплиц. Поэтому они предлагают свою продукцию в основном мелким оптом.

Также качество огурцов в последних партиях значительно упало, но это не мешает продавцам повышать отпускные цены на овощ.

Какие цены на огурцы

По данным ежедневного мониторинга проекта, только с начала текущей недели стоимость огурцов выросла в среднем на 21%. Сегодня оптовые цены на эти овощи озвучиваются в диапазоне 90–110 грн/кг. Цена зависит от качества и объема партий.

Аналитики отмечают, что в настоящее время цены на тепличные огурцы в Украине в среднем на 11% выше, чем в аналогичный период прошлого года.

Эксперты прогнозируют, что с началом поставки огурцов из Турции, которые планируются уже на следующей неделе, стоимость продукции снизится.

Отметим, что в украинских тепличных хозяйствах на этой неделе также начался рост цен на помидоры. Производители подняли отпускные цены из-за уменьшения предложения на рынке, в то время как спрос остается стабильно высоким.

Лидеры на рынке огурцов

Среди основных лидеров на рынке тепличных овощей, в частности, огурцов, можно выделить комбинат "Тепличный" и Уманский тепличный комбинат (УТК).

  • Комбинат "Тепличный", основанный в 1982 году в селе Калиновка Киевской области, сегодня занимает площадь 48 гектаров теплиц, оснащенных современным оборудованием, в частности системой микроклимата. Основной деятельностью предприятия является выращивание огурцов и томатов, поставляемых на внутренний рынок и экспортируемых в страны-партнеры.
  • Уманский тепличный комбинат был основан в 1974 году. Расширение производственных площадей началось в 2002 году и сегодня комбинат занимает более 35 гектаров. Теплицы предприятия расположены в Умани, а также в филиалах в Христиновке и Тальном Черкасской области.
Автор:
Светлана Манько