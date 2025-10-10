В Украине начали дорожать тепличные помидоры

В украинских тепличных хозяйствах на этой неделе начался рост цен на помидоры. Производители подняли отпускные цены из-за уменьшения предложения на рынке, в то время как спрос остается стабильно высоким.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает проект EastFruit.

Какие цены на помидоры?

По словам производителей, объемы сбора овощей в теплицах сократились из-за прохладной погоды, установившейся по всей территории страны.

В настоящее время тепличные помидоры продаются по цене 50–60 грн/кг, что в среднем на 51% дороже, чем в конце прошлой недели. Ограниченная поставка продукции объясняется тем, что большинство мелких производителей почти завершили реализацию и предлагают томаты только мелким оптом, часто не очень высокого качества. Стационарные теплицы также дают небольшие объемы, так что комбинации отпускают помидоры небольшими партиями.

Несмотря на недавнее подорожание, цены на тепличные помидоры в Украине остаются в среднем на 20% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Производители уже планируют на следующей неделе повторные попытки повысить цены, поскольку спрос на томаты остается высоким.

Производители томатов в Украине

Одними из известнейших производителей томатов в Украине являются: