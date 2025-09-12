На украинском рынке продолжает расти цена на тепличные помидоры: какие причины

В Украине цены на тепличные помидоры растут вторую неделю. Основной причиной удорожания аналитики называют сокращение объемов выборки овощей на тепличных комбинатах, что привело к уменьшению предложения на рынке.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает проект EastFruit.

Какие цены на помидоры?

С начала текущей недели цены на помидоры в Украине выросли в среднем на 14%. Сегодня производители предлагают овощи по 35–55 грн/кг ($0,85–1,33/кг) в зависимости от качества, калибра и объемов партий.

По словам производителей, дальнейшее повышение цен обусловлено активизацией спроса со стороны местных розничных сетей и оптовых компаний. Кроме того, рост цен поддерживает удорожание грунтовых помидоров на рынке.

Несмотря на последнее подорожание, тепличные помидоры в Украине остаются примерно на 30% дешевле, чем в начале сентября 2024 года.

Производители томатов в Украине

Одними из известнейших производителей томатов в Украине являются:

ООО "Укрофлора-Винница" (Винницкая область, с. Дорожное) – теплицы занимают 26 403 м². Это одно из крупнейших предприятий в области тепличного выращивания овощей;

Ранее сообщалось, что с началом осени на рынке тепличных помидоров в Украине наблюдается рост цен. Основной причиной аналитики называют сокращение предложения продукции.