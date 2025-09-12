На українському ринку продовжує зростати ціна на тепличні помідори: які причини

В Україні ціни на тепличні помідори зростають другий тиждень поспіль. Основною причиною подорожчання аналітики називають скорочення обсягів вибірки овочів на тепличних комбінатах, що призвело до зменшення пропозиції на ринку.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє проєкт EastFruit.

Які ціни на помідори?

З початку поточного тижня ціни на тепличні помідори в Україні зросли в середньому на 14%. Сьогодні виробники пропонують овочі по 35–55 грн/кг ($0,85–1,33/кг) залежно від якості, калібру та обсягів партій.

За словами виробників, подальше підвищення цін зумовлене активізацією попиту з боку місцевих роздрібних мереж і оптових компаній. Крім того, зростання цін підтримує подорожчання грунтових помідорів на ринку.

Попри останнє подорожчання, тепличні помідори в Україні залишаються приблизно на 30% дешевшими, ніж на початку вересня 2024 року.

Виробники томатів в Україні

Одними з найвідоміших виробників томатів в Україні є:

ТОВ "Укрофлора-Вінниця" (Вінницька область, с. Дорожне) – теплиці займають 26 403 м². Це одне з найбільших підприємств у галузі тепличного вирощування овочів​;

ПАТ "Агрофірма "Провесінь" (Львів) – площа теплиць становить 24 000 м². Компанія спеціалізується на виробництві екологічно чистих овочів, зокрема помідорів​;

ПАТ "Уманський тепличний комбінат" (Черкаська обл., місто Умань). Основний вид діяльності – вирощування овочів і баштанних культур.

