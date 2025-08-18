В Україні обвалилися ціни на огірки

На ринку Україні відпускні ціни на тепличні огірки знизились в середньому на 24% через збільшення пропозиції продукції.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє проєкт EastFruit.

Причини здешевлення

Зазначається, що після двох тижнів стрімкого подорожчання ціни на тепличні огірки в Україні почали знижуватися.

Аналітики пояснюють здешевлення різким зростанням пропозиції на ринку, оскільки цього тижня більшість комбінатів вийшли на збір нового обороту огірка, тоді як попит наразі залишається слабким.

Крім того, тиснуть на ціни й нарікання споживачів щодо якості продукції, що сповільнює збут. До того ж на ринок виходять і ґрунтові огірки, які конкурують із тепличною продукцією.

Які ціни на огірки

Наразі огірок із теплиць продається по 25-45 грн/кг, що в середньому на 24% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня та приблизно на 32% нижче, ніж у середині серпня 2024 року.

При цьому представники тепличних комбінатів не мають особливих ілюзій із цього приводу і впевнені, що тенденція зниження відпускних цін переважатиме і найближчим часом.

Нагадаємо, в Україні знизилися ціни на тепличні помідори. Стабільна погода в багатьох регіонах дозволила відновити збір, що призвело до зростання пропозиції на ринку.

Лідери на ринку огірків

Серед основних лідерів на ринку тепличних овочів, зокрема огірків, можна виділити комбінат "Тепличний" та Уманський тепличний комбінат (УТК).

Комбінат "Тепличний", заснований у 1982 році в селі Калинівка на Київщині, сьогодні займає площу 48 гектарів теплиць, оснащених сучасним обладнанням, зокрема системою мікроклімату. Основною діяльністю підприємства є вирощування огірків та томатів, які постачаються на внутрішній ринок та експортуються в країни-партнери.