В Україні стрімко дорожчають дині: скільки просять за кілограм

В Україні подорожчала диня в середньому на 40% через скорочення пропозиції на ринку на тлі активного попиту серед споживачів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє проєкт EastFruit.

Чому дорожчає диня

Зазначається, що в Україні суттєво зросли ціни на дині.Так, диня в українських господарствах подорожчала в середньому на 40%, що, за словами фермерів, пов’язано насамперед із сезонним скороченням пропозиції даної продукції.

"На сьогоднішній день у багатьох господарствах південного регіону країни практично завершилося збирання ранніх сортів дині, водночас збирання пізніших сортів фермери планують розпочати лише ближче до кінця поточного місяця", - зауважують аналітики.

Вони додають, що у багатьох виробників виникли проблеми з якістю баштанних через несприятливі погодні умови.

Які ціни на дині

За даними щоденного моніторингу проєкту, сьогодні гуртові партії дині з поля фермери відвантажують по 26-40 грн/кг.

Аналітики підкреслюють, що наразі ці баштанні в українських господарствах пропонуються в середньому в 2,9 раза дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.

На думку експертів, така суттєва цінова різниця пов’язана, перш за все, зі скороченням виробництва цих баштанних у країні через несприятливі погодні умови.

Нагадаємо, на українському ринку кавунів спостерігається зниження цін. Оптова ціна вже опустилася до 5-15 грн/кг. Основні фактори, що впливають на цю ситуацію, — це покращення погоди, яка сприяла збору врожаю, та надлишок великих кавунів, на які немає попиту.