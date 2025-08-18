Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,34

--0,11

EUR

48,31

--0,13

Готівковий курс:

USD

41,42

41,35

EUR

48,55

48,40

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

В Україні стрімко дорожчають дині: скільки просять за кілограм

диня
Дині на оптовому ринку "Шувар" у Львові. Фото: facebook.com/Shuvar

В Україні подорожчала диня в середньому на 40% через скорочення пропозиції на ринку на тлі активного попиту серед споживачів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє проєкт EastFruit.

Чому дорожчає диня

Зазначається, що в Україні суттєво зросли ціни на дині.Так,  диня в українських господарствах подорожчала в середньому на 40%, що, за словами фермерів, пов’язано насамперед із сезонним скороченням пропозиції даної продукції.

"На сьогоднішній день у багатьох господарствах південного регіону країни практично завершилося збирання ранніх сортів дині, водночас збирання пізніших сортів фермери планують розпочати лише ближче до кінця поточного місяця", - зауважують аналітики.

Вони додають, що у багатьох виробників виникли проблеми з якістю баштанних через несприятливі погодні умови.

Які ціни на дині

За даними щоденного моніторингу проєкту, сьогодні гуртові партії дині з поля фермери відвантажують по 26-40 грн/кг.

Аналітики підкреслюють, що наразі ці баштанні в українських господарствах пропонуються в середньому в 2,9 раза дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.

Фото 2 — В Україні стрімко дорожчають дині: скільки просять за кілограм

На думку експертів, така суттєва цінова різниця пов’язана, перш за все, зі скороченням виробництва цих баштанних у країні через несприятливі погодні умови.

Нагадаємо, на українському ринку кавунів спостерігається зниження цін. Оптова ціна вже опустилася до 5-15 грн/кг. Основні фактори, що впливають на цю ситуацію, — це покращення погоди, яка сприяла збору врожаю, та надлишок великих кавунів, на які немає попиту.

Автор:
Світлана Манько