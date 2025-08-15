Ціни на кавуни в Україні стрімко падають: що відбувається на ринку

На українському ринку кавунів спостерігається зниження цін. Оптова ціна вже опустилася до 5-15 грн/кг, що в середньому на 31% нижче, ніж минулого тижня. Основні фактори, що впливають на цю ситуацію, — це покращення погоди, яка сприяла збору врожаю, та надлишок великих кавунів, на які немає попиту.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані аналітиків проекту EastFruit.

Фермери відновлюють збиральні роботи, що призвело до різкого збільшення пропозиції. Водночас оптові компанії та роздрібні мережі скорочують закупівлі, оскільки великі плоди повільно розпродаються.

Чому ціни знижуються?

На зниженні цін впливає низка факторів, зокрема:

збільшення пропозиції. Завдяки спекотній погоді кавуни дозріли швидше, ніж очікувалося;

Завдяки спекотній погоді кавуни дозріли швидше, ніж очікувалося; велика кількість крупних плодів. Великі кавуни менш популярні серед покупців;

Великі кавуни менш популярні серед покупців; погана якість. Посуха в південних областях негативно вплинула на якість врожаю, що також тисне на ціни.

Попри це, поточні ціни все ще на 78% вищі, ніж у цей же період 2024 року. Експерти не очікують покращення ситуації на ринку. На їхню думку, ціни зростуть лише на високоякісні кавуни, яких зараз дуже мало. Водночас вартість великих плодів і далі буде знижуватися, оскільки виробники намагаються якнайшвидше їх реалізувати.

Нагадаємо, з початку червня фахівці Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні оформили документи на імпорт понад 500 тонн кавунів, тож українці вже можуть скуштувати смугасту ягоду.