Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,45

--0,06

EUR

48,44

--0,21

Наличный курс:

USD

41,45

41,38

EUR

48,50

48,30

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Цены на арбузы в Украине быстро падают: что происходит на рынке

арбузы
В Украине снова дешевеют арбузы. / Freepik

На украинском рынке арбузов наблюдается понижение цен. Оптовая цена уже опустилась до 5-15 грн/кг, что в среднем на 31% ниже, чем на прошлой неделе. Основные факторы, влияющие на эту ситуацию, — это улучшение погоды, способствовавшей сбору урожая, и избыток больших арбузов, на которые нет спроса.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные аналитиков проекта EastFruit.

Фермеры возобновляют уборочные работы, что привело к резкому увеличению предложения. В то же время, оптовые компании и розничные сети сокращают закупки, поскольку крупные плоды медленно распродаются.

Почему цены снижаются?

На снижение цен влияет ряд факторов, в частности:

  • увеличение предложения. Благодаря жаркой погоде арбузы созрели быстрее, чем ожидалось;
  • большое количество крупных плодов. Большие арбузы менее популярны среди покупателей;
  • плохое качество. Засуха в южных областях негативно повлияла на качество урожая, что также оказывает давление на цены.

Тем не менее, текущие цены все еще на 78% выше, чем в этот же период 2024 года. Эксперты не ожидают улучшения ситуации на рынке. По их мнению, цены вырастут только на высококачественные арбузы, которых очень мало. В то же время стоимость крупных плодов и дальше будет снижаться, поскольку производители стараются как можно быстрее их реализовать.

Напомним, с начала июня специалисты Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей на государственной границе оформили документы на импорт более 500 тонн арбузов, поэтому украинцы уже могут отведать полосатую ягоду.

Автор:
Татьяна Ковальчук