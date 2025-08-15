Цены на арбузы в Украине быстро падают: что происходит на рынке

На украинском рынке арбузов наблюдается понижение цен. Оптовая цена уже опустилась до 5-15 грн/кг, что в среднем на 31% ниже, чем на прошлой неделе. Основные факторы, влияющие на эту ситуацию, — это улучшение погоды, способствовавшей сбору урожая, и избыток больших арбузов, на которые нет спроса.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные аналитиков проекта EastFruit.

Фермеры возобновляют уборочные работы, что привело к резкому увеличению предложения. В то же время, оптовые компании и розничные сети сокращают закупки, поскольку крупные плоды медленно распродаются.

Почему цены снижаются?

На снижение цен влияет ряд факторов, в частности:

увеличение предложения. Благодаря жаркой погоде арбузы созрели быстрее, чем ожидалось;

большое количество крупных плодов. Большие арбузы менее популярны среди покупателей;

плохое качество. Засуха в южных областях негативно повлияла на качество урожая, что также оказывает давление на цены.

Тем не менее, текущие цены все еще на 78% выше, чем в этот же период 2024 года. Эксперты не ожидают улучшения ситуации на рынке. По их мнению, цены вырастут только на высококачественные арбузы, которых очень мало. В то же время стоимость крупных плодов и дальше будет снижаться, поскольку производители стараются как можно быстрее их реализовать.

Напомним, с начала июня специалисты Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей на государственной границе оформили документы на импорт более 500 тонн арбузов, поэтому украинцы уже могут отведать полосатую ягоду.