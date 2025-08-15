- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Цены на арбузы в Украине быстро падают: что происходит на рынке
На украинском рынке арбузов наблюдается понижение цен. Оптовая цена уже опустилась до 5-15 грн/кг, что в среднем на 31% ниже, чем на прошлой неделе. Основные факторы, влияющие на эту ситуацию, — это улучшение погоды, способствовавшей сбору урожая, и избыток больших арбузов, на которые нет спроса.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные аналитиков проекта EastFruit.
Фермеры возобновляют уборочные работы, что привело к резкому увеличению предложения. В то же время, оптовые компании и розничные сети сокращают закупки, поскольку крупные плоды медленно распродаются.
Почему цены снижаются?
На снижение цен влияет ряд факторов, в частности:
- увеличение предложения. Благодаря жаркой погоде арбузы созрели быстрее, чем ожидалось;
- большое количество крупных плодов. Большие арбузы менее популярны среди покупателей;
- плохое качество. Засуха в южных областях негативно повлияла на качество урожая, что также оказывает давление на цены.
Тем не менее, текущие цены все еще на 78% выше, чем в этот же период 2024 года. Эксперты не ожидают улучшения ситуации на рынке. По их мнению, цены вырастут только на высококачественные арбузы, которых очень мало. В то же время стоимость крупных плодов и дальше будет снижаться, поскольку производители стараются как можно быстрее их реализовать.
Напомним, с начала июня специалисты Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей на государственной границе оформили документы на импорт более 500 тонн арбузов, поэтому украинцы уже могут отведать полосатую ягоду.