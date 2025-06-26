В Украину завезли 500 тонн арбузов из Турции: безопасно ли их употреблять

С начала июня специалисты Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей на государственной границе оформили документы на импорт более 500 тонн арбузов, поэтому украинцы уже могут отведать полосатую ягоду.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Госпродпотребслужбы.

Отмечается, что контроль производился на пунктах пропуска на территории Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской и Черкасской областей.

В Госпродпотребслужбе подчеркивают, что арбузы перед поступлением в торговую сеть проходят тщательный фитосанитарный контроль, в частности осмотр и, в случае необходимости, лабораторное исследование на наличие вредных организмов, остатков пестицидов и других веществ, которые могут представлять опасность для здоровья человека.

"Специалисты продолжают выполнять свою ключевую задачу — осуществлять ветеринарно-санитарный контроль и контроль пищевых продуктов на государственной границе, обеспечивая безопасность потребителей и защиту территории Украины", — подчеркивают в ведомстве.

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Украинские фермеры планируют вдвое увеличить площади бахчевыми культурами и другими овощами. Впрочем, дешевле они не станут, рассказал "Общественному" руководитель департамента сельского хозяйства Херсонской ОГА Дмитрий Юнусов.

По его словам, вся продукция будет идти на внутренний рынок, потому что Херсонщина в этом году не достигнет экспортного потенциала. Он привел пример 2021 года, когда овощными и бахчевыми культурами, с учетом левого берега, засевали 22,5 тысяч гектаров.

В этом году достичь таких результатов нереально, говорит чиновник. Фермеры рассчитывают собрать в среднем 10 тонн с гектара арбузов.

Заметим, на оптовом рынке во Львове арбузы продают по 35 грн/кг .

Напомним, в августе 2024 в пик сезона арбузы в Украине продавали за 3-8 грн/кг.

Сейчас на украинском рынке дешевеет черешня. Но, несмотря на удешевление, средняя стоимость местной ягоды в Украине в три раза выше, чем в тот же период прошлого года.