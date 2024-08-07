В Украине арбузы продают за бесценок: сколько просят за килограмм

С начала текущей недели арбуз в Украине уже подешевел на треть. В настоящее время фермеры продают данную продукцию на внутреннем рынке за 3-8 грн/кг.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что улучшение погодных условий практически по всей территории страны позволило украинским производителям арбузов возобновить активные уборочные работы, что привело к увеличению предложения этой продукции на рынке.

Кроме того, сбор бахчевых уже начали производители во всех без исключения областях Украины, как в центральном, так и в западном регионах.

Какие цены на арбузы

В настоящее время цены на арбузы на внутреннем рынке уже опустились до 3-8 грн/кг, что в среднем на 30% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

"Отрицательную ценовую динамику производители объясняют резким увеличением предложения этих бахчевых на рынке. По словам фермеров, ситуация осложняется еще и тем, что основную долю предложения составляет продукция большого калибра, спрос на которую достаточно вялый. Оптовые компании и розничные сети сокращают закупки такого арбуза до минимума, ссылаясь на крайне невысокие темпы продаж в рознице", – подчеркивают аналитики.

Они отмечают, что арбуз в Украине уже стоит в среднем на 60% дешевле, чем в начале августа 2023 года.

По мнению экспертов, повысить цены удастся только производителям арбузов высокого качества, а предложение такой продукции на рынке достаточно ограничено.

Аналитики прогнозируют, что цены на арбузы весом более 5 кг и дальше будут находиться на низком уровне, поскольку фермеры будут идти на уступки покупателям, стараясь таким образом ускорить темпы реализации имеющихся объемов продукции.

В Одесской области ожидают рекордный урожай бахчевых

В Одесской области аграрии ожидают рекордный урожай бахчевых.

В 2024 году фермеры увеличили площади под выращивание бахчевых культур. Так арбузов засеяли больше на 108,7%, а дынь – на 111,1%.

Общая площадь полей под бахчевые культуры составляет 3,5 тыс. га, сообщили в Одесской ОВА.

Напомним, аграрии правобережья Херсонской области засадили арбузами 570 га сельскохозяйственных земель. Поэтому в этом году урожай арбузов будет в 5 раз больше, чем в 2023 году.