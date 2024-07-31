Херсонский арбуз получил географическое указание

Украинский национальный офис интеллектуальной собственности и инноваций (ИР офис) зарегистрировал новое географическое указание (ГУ) — "Херсонский арбуз". Его будут носить бахчевые, выращенные на песчаных почвах Таврического региона на территории Скадовского, Херсонского, Каховского районов Херсонской области.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

Какие особенности херсонского арбуза

В Минэкономики отмечают, что херсонский арбуз характеризуется высоким уровнем сахара и плотной мякотью. Кожа арбуза — зеленая с бледно-зелеными полосками, мякоть — от розовой до насыщенно красной. Такой арбуз является чрезвычайно хрустящим и вкусным.

По словам заместителя министра экономики Виталия Кондратива, регистрация "Херсонского арбуза" как географического указания является важным событием для украинского аграрного сектора. Арбуз, выращенный на песчаных почвах Таврического региона, получил признание своей уникальности и стал символом устойчивости и преданности украинских фермеров, работающих даже в сложных условиях войны.

Кроме того, этот статус предоставляет производителям дополнительные преимущества, повышая их конкурентоспособность на внутреннем и международном рынках. Местные общины получат дополнительные налоговые поступления, что будет способствовать экономическому развитию региона. Для потребителей это гарантия высокого качества и безопасности.

Заявку на регистрацию географического указания подал общественный союз "Ассоциация производителей херсонского арбуза", представители которого сейчас защищают родную землю от российских оккупантов на фронте.

Что такое географическое указание

Географическое указание (ГУ) — это объект интеллектуальной собственности, идентифицирующий товар, происходящий из определенного географического места, и подтверждающий его соответствие высоким стандартам качества. Для того чтобы зарегистрировать ГУ, нужно пройти ряд разрешительных процедур в различных органах (в зависимости от вида продукта), ведь речь идет о высоком качестве и уникальности продукта и его репутации.

На сегодняшний день в Государственный реестр Украины географических указаний внесены сведения о 3133 ГУ. Непосредственно по национальной процедуре зарегистрировано 37 объектов, среди которых 29 географических указаний исключительно для товаров, происходящих с территории Украины.

В украинские географические указания включены такие, как "Мелитопольская черешня", "Кролевецкие рушники", "Петриковская роспись", "Закарпатское вино", "Гуцульская брындзя" и т.д.

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