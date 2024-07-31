Херсонський кавун отримав географічне зазначення

Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій (ІР офіс) зареєстрував нове географічне зазначення (ГЗ) — "Херсонський кавун". Його носитимуть баштанні, вирощені на піщаних ґрунтах Таврійського регіону на території Скадовського, Херсонського, Каховського районів Херсонської області.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Які особливості херсонського кавуна

У Мінекономіки зазначають, що херсонський кавун характеризується високим рівнем цукру і щільним мʼякушем. Шкірка кавуна — зелена з блідо-зеленими смужками, мʼякуш — від рожевого до насичено червоного. Такий кавун є надзвичайно хрустким і смачним.

За словами заступника міністра економіки Віталія Кіндратіва, реєстрація "Херсонського кавуна" як географічного зазначення є важливою подією для українського аграрного сектору. Кавун, вирощений на піщаних ґрунтах Таврійського регіону, отримав визнання за свою унікальність і став символом стійкості та відданості українських фермерів, які працюють навіть у складних умовах війни.

Крім того, цей статус надає виробникам додаткові переваги, підвищуючи їх конкурентоспроможність на внутрішньому та міжнародному ринках. Місцеві громади отримають додаткові податкові надходження, що сприятиме економічному розвитку регіону. Для споживачів це гарантія високої якості та безпеки продукції.

Зазначається, що заявку на реєстрацію географічного зазначення подала громадська спілка "Асоціація виробників херсонського кавуна", представники якої зараз захищають рідну землю від російських окупантів на фронті.

Що таке географічне зазначення

Географічне зазначення (ГЗ) — це об’єкт інтелектуальної власності, який ідентифікує товар, що походить із певного географічного місця, та підтверджує його відповідність високим стандартам якості. Для того, щоб зареєструвати ГЗ, потрібно пройти низку дозвільних процедур у різних органах (залежно від виду продукту), адже йдеться про високу якість й унікальність продукту та його репутацію.

На сьогодні до Державного реєстру України географічних зазначень внесено відомості про 3133 ГЗ. Безпосередньо за національною процедурою зареєстровано 37 об’єктів, серед яких 29 географічних зазначень є виключно для товарів, що походять з території України.

До українських географічних зазначень включено такі, як "Мелітопольська черешня", "Кролевецькі рушники", "Петриківський розпис", "Закарпатське вино", "Гуцульська бриндзя" тощо.

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