Україна звернулася до Генасамблеї ВОІВ через крадіжку Росією бренду "Мелітопольська черешня"

Українська урядова делегація закликала Генеральну асамблею Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) відреагувати на привласнення Росією географічного зазначення "Мелітопольська черешня".

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Про це повідомляє Міністерство економіки.

Зазначається, що 12 липня 2024 року федеральна служба з інтелектуальної власності РФ (Роспатент) на своєму сайті повідомила про реєстрацію позначення "Мелітопольська черешня". Зокрема, йдеться про те, що "Мелітопольська черешня" стала першим зареєстрованим регіональним брендом так званих нових регіонів РФ (насправді – тимчасово окупованих територій України) — географічним зазначенням від Мелітопольського району Запорізької області.

Крім того, Роспатент також закликав представників тимчасово окупованих частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської області реєструвати свої бренди та інші об'єкти інтелектуальної власності з метою просування своїх товарів та послуг на ринках, й заявив про те, що надасть усю необхідну допомогу.

В Мінекономіки зазначають, що Україна неодноразово висловлювала рішучі протести на полях Генеральних асамблей ВОІВ проти постійних порушень міжнародних стандартів у сфері інтелектуальної власності владою Російської Федерації.

"Зокрема, Росія продовжує надавати неправдиву інформацію про адреси заявників з тимчасово окупованих територій України через міжнародні системи реєстрацій торговельних марок та промислових зразків", - йдеться в повідомленні відомства.

За словами заступника міністра економіки Віталія Кіндратіва, такі дії з боку Росії – недопустимі.

"Дуже складно вживати в одному реченні слова "Росія" та "інтелектуальна власність", бо Москва довела, що ніколи не поважала ані права, ані власності, ані здобутків інших. Світова спільнота ніколи не визнає цю крадіжку. Мелітополь буде звільнено і Мелітопольська черешня залишається українською", - заявив він.

В Мінекономіки зауважують, що Росія привласнює інтелектуальну власність України з 2014 року — з моменту окупації півострова Крим. Зокрема, РФ незаконно зареєстровані такі кримські вина як "Балаклава", "Магарач", "Новий Світ", "Меганом", що також є географічними зазначеннями України.

Довідка:

Географічне зазначення (ГЗ) — це об’єкт інтелектуальної власності, який ідентифікує товар, що походить із певного географічного місця, та підтверджує його відповідність високим стандартам якості. Для того, щоб зареєструвати ГЗ, потрібно пройти низку дозвільних процедур у різних органах (залежно від виду продукту), адже йдеться про високу якість й унікальність продукту та його репутацію.

Про ГЗ "Мелітопольська черешня"

В Україні "Мелітопольська черешня" була зареєстрована як географічне зазначення в липні 2020 року (реєстр географічних зазначень за посиланням).

Країною походження "Мелітопольської черешні" є Україна в межах міжнародно визнаних кордонів.

"Отже, своїми діями Росія вкотре нівелює будь-які міжнародні зобов’язання та міжнародні угоди, у даному разі — у сфері інтелектуальної власності", - зазначають в Мінекономіки.

Нагадаємо, у травні 2024 року Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій зареєстрував нове географічне зазначення – "Закарпаття/Закарпатське вино". Це зазначення буде використовуватися для білих, рожевих та червоних вин, вироблених на території південно-західної частини Закарпатської області, де Паннонська рівнина переходить у схили Карпат.

Фото: ua.depositphotos.com